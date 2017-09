12 сентября 2017 г. Тарик Панджа | The New York Times Футбольная федерация Англии просит ФИФА заняться кибербезопасностью перед ЧМ "Футбольная федерация Англии в письме к ФИФА выразила опасения по поводу слива конфиденциальной антидопинговой корреспонденции хакерской группой, предположительно находящейся в России, и попросила футбольный руководящий орган обеспечить приготовления в области кибербезопасности перед чемпионатом мира, который должен пройти в этой стране в следующем году", - сообщает Тарик Панджа в The New York Times. "С прошлого года в ходе утечек, организованных группой, известной как Fancy Bears, раскрывалась конфиденциальная медицинская информация о десятках ведущих спортсменов, в частности теннисных чемпионах, звездах легкой атлетики и олимпийской гимнастке, в виде исключения получивших разрешение на использование лекарственных препаратов, обычно запрещенных антидопинговыми правилами. В августе группа обратила внимание на футбол, назвав 25 игроков, получивших разрешения принимать запрещенные для остальных вещества, известные как исключения для терапевтического использования, во время ЧМ 2010 года", - говорится в статье. "Однако еще до этого взлома, в ходе которого также было обнародовано письмо в ФИФА от главы службы обеспечения добросовестности английской Футбольной ассоциации, англичане укрепляли свою кибербезопасность, чтобы противостоять повсеместно нарастающей угрозе со стороны хакеров, сказали два информированных источника", - передает корреспондент. По словам людей, знакомых с планами английской Футбольной ассоциации, ожидается, что в России в следующем году английским игрокам и персоналу будет рекомендовано, в частности, избегать общественных Wi-Fi сетей, а также сетей в отелях, где будут размещены команды. Источник: The New York Times