Саакашвили толкает Украину к восстанию

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в понедельник во Львове о готовности "бороться за смену власти в Киеве", пишет Пауль Флюкигер на страницах швейцарской газеты Neue Zuercher Zeitung. Там в одном из отелей Саакашвили участвовал в переговорах с бывшим украинским премьер-министром Юлией Тимошенко и представителями прозападной оппозиционной партии "Самопомощь" "по поводу будущего сотрудничества и стратегии восстания против Киева".

После разрыва с президентом Украины Петром Порошенко Саакашвили лишился права въезда в страну и столь щедро предоставленного украинского гражданства. Украинский Минюст в случае возвращения Саакашвили в страну угрожал ему депортацией в Грузию, где его обвиняют в злоупотреблении властью. Однако Саакашвили не испугался и в воскресенье в ходе скандальной акции вернулся на Украину в окружении своих сторонников и журналистов, сообщает Флюкигер.

Глава украинского МВД Арсен Аваков пригрозил Саакашвили открытием уголовного дела в связи с незаконным пересечением границы, а президент Порошенко предупредил о "политических последствиях". Саакашвили, в свою очередь, отметил, что находится на территории Украины на законных основаниях и "это только начало борьбы".

Разрыв между Саакашвили и Порошенко, поясняет автор, произошел около года назад: тогда экс-президент Грузии обвинил Порошенко и его правительство в коррупции и связях с олигархами, причастными к криминальной деятельности, говорится в статье.

Таким образом, во Львове, где Саакашвили был встречен главой города и критиком Порошенко Андреем Садовничим как народный герой, "в понедельник впервые со времен революции на Майдане начала складываться коалиция сил, недовольных нынешними реформами. В то же время участие в этой коалиции отъявленной популистки Тимошенко делает ситуацию крайне опасной для Украины", считает автор статьи.