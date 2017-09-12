На российском избирательном участке избиратели-фантомы подали бюллетени за "Царя"

"На избирательном участке номер 333 в российском городе Владикавказ репортеры Reuters насчитали в воскресенье всего 256 избирателей, которые подали бюллетени на выборах регионального значения", - говорится в статье Reuters. В примечании к статье сообщается: "Репортажи - Владимир Солдаткин, Кевин О'Флинн и Габриэлль Тетро-Фарбер во Владикавказе, Мария Цветкова, Глеб Столяров и Олеся Астахова в Сасово, Антон Зверев, Анастасия Лырчикова и Дарья Корсунская в Ивне; написано Марией Цветковой и Кристианом Лоу; редактура - Анна Уиллард".

Издание отмечает, что выборы, прошедшие в России 10 сентября, воспринимались как генеральная репетиция президентских выборов, назначенных на будущий год.

"Когда во вторник были объявлены официальные результаты по избирательному участку номер 333, вначале было указано, что явка составила 1331 человек, затем эта цифра была пересмотрена в сторону увеличения - до 1867. Это более чем в 7 раз превышает количество избирателей, которых насчитало Reuters, причем 73% голосов получила "Единая Россия" - партия президента Путина. Официальные лица, ведавшие выборами на избирательном участке, сказали, что их подсчеты верны и расхождений не было", - говорится в статье.

"Репортеры Reuters находились там с 8 часов утра, когда участок открылся, и вплоть до завершения официального подсчета голосов. Они видели, как один мужчина, который сказал, что он наблюдатель на выборах от "Единой России", много раз приближался к урне для голосования и каждый раз клал в нее бумаги для голосования", - утверждают авторы.

"Мы должны обеспечить 85% за "Единую Россию". Иначе Царь перестанет снабжать нас деньгами", - сказал одному из репортеров этот человек, Сергей Лютиков. По мнению издания, он, видимо, имел в виду Путина.

"В воскресенье репортеры Reuters наблюдали за голосованием на шести избирательных участках. На всех шести репортеры обнаружили расхождения разного масштаба между официальным числом голосов и количеством избирателей, которое насчитали репортеры", - говорится в статье.

"Штаб-квартира "Единой России" в заявлении, присланном в Reuters, заявила, что никому не приказывала вбрасывать бюллетени или фальсифицировать результаты. Она заявила, что все нарушения будут проверены избирательными комиссиями и, если закон был нарушен, виновников накажут", - сообщают авторы.

Информагентство подчеркивает: в воскресенье в России работали тысячи избирательных участков, так что события, описанные его журналистами, - это лишь маленький срез происходящего, и репортеры не в силах установить, насколько широко были распространены эти практики и повлияли ли они всерьез на исход выборов.

Издание приводит подробности: на участке номер 333 во Владикавказе (Северная Осетия) выбирали депутатов нового созыва законодательного собрания региона.

"Лютиков был там весь день. Согласно сайту Законодательного собрания, он работает помощником Вадима Суанова, депутата, который в Законодательном собрании Северной Осетии текущего созыва представляет "Единую Россию". Суанов, который в воскресенье баллотировался для переизбрания, сказал Reuters, что ничего не знал о том, что делал его подчиненный на избирательном участке", - говорится в статье.

На участке номер 618 в Белгородской области неназванный репортер Reuters сопровождал членов избирательной комиссии, которые ходили к избирателям, чтобы те проголосовали на дому.

"Вопреки правилу, предусматривающему, что голосование на дому предлагается только по запросу, несколько человек, которых члены избирательной комиссии навестили в их жилищах, сказали, что не просили о голосовании на дому", - говорится в статье.

"За два часа, на протяжении которых репортер все время сопровождал официальных лиц, они собрали 14 заполненных бюллетеней. Когда они вернулись на избирательный участок, у них было 18 заполненных бюллетеней. Официальные лица, которые совершали эту поездку, сказали, что подсчеты верны", - пишет издание.