Неужели Италия платит ливийским перевозчикам?

В настоящее время по Италии упорно ходит слух, будто итальянские власти платят ливийским бандам за то, что они не дают мигрантам возможности уехать в Европу и отправляют их в ужасные центры временного пребывания, пишет Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera, которая командировала корреспондента в прибрежный ливийский город Сабрата, где он встретился с местными политиками, полицейскими и гражданами.

Ранее Сабрата была одним из важнейших мест, откуда в Европу отправлялись лодки с мигрантами, чем-то вроде "порта надежды для беженцев", говорится в статье. Однако в последние месяцы "этот маршрут более не функционирует, и те же самые люди, которые работали перевозчиками, теперь взяли на себя полицейские функции".

За всем происходящим, как сообщил корреспондент, стоит местная банда, которой, по всей видимости, руководит 27-летний ливиец Ахмад Даббаши по прозвищу Дядя. Прозвище, по слухам, закрепилось за Даббаши еще со времен, когда он был никому не известен и обращался к прохожим на улице с вопросом "Дядь, сигаретки не найдется?".

После смерти ливийского лидера Муаммара Каддафи клан Даббаши стал в регионе чем-то вроде "местной власти". Он торговал контрабандной нефтью, а затем занялся перевозкой мигрантов. Одно из подразделений клана - "Бригада 48" - упоминалось ранее в материалах про финансирование из Италии. Согласно источникам Corriere della Sera, Рим "заплатил Даббаши от пяти до десяти миллионов евро, поэтому клан перекинулся на его сторону", передает корреспондент.

При этом в организации сделки, как говорится в материале, якобы помог ливийский премьер Фаиз Саррадж. Мэр Сабраты, в свою очередь, заявил журналисту, что "он не может ни подтвердить, ни исключить, что такая сумма была уплачена". В то же время он признал, что "итальянцы поняли, что Ливия более не является страной с нормально функционирующими государственными институтами и потому надо пользоваться необычными, прагматическими путями".