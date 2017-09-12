Швеция готовится к войне

В то время как Москва только собирается провести крупные военные учения "Запад-2017", Швеция уже приступила к учениям "Аврора 17" - крупнейшими за последние 23 года. Москва, по официальной версии, обороняется от угрозы с Запада, а шведы, которые придерживаются нейтралитета и не входят ни в какие альянсы, "тренируются" на случай военной интервенции из России. "Так зачем Швеции подобные крупные учения, ведь еще несколько лет назад страна готовилась исключительно к мирным миссиям ООН, но не к войне?" - задается вопросом политический обозреватель швейцарской газеты Tagesanzeiger Цита Аффентрангер.

"Россия - вот самая большая опасность. Россия бросила вызов европейской системе безопасности, а это дестабилизирует, в том числе, и Северную Европу", - заявил министр обороны Швеции Питер Хультквист.

За последние годы Швеция "существенно увеличила свой арсенал и извлекла урок из псевдонападения на Стокгольм", отмечает журналистка. Речь идет об инциденте, произошедшем накануне российских учений "Запад-2013": тогда шведский радар засек два российских бомбардировщика и четыре истребителя, вылетевших из Санкт-Петербурга якобы в сторону Калининградской области. Но вместо того, чтобы повернуть, самолеты взяли курс на Швецию. Всего в нескольких километрах от шведского острова Готланд самолеты провели учебные атаки, целями которых, помимо самого Готланда, были стратегические объекты вблизи Стокгольма. Позднее в докладе НАТО признали, что "нападавшие симулировали ядерный удар по Стокгольму".

Но главной целью учебной атаки был остров Готланд, расположенный между Швецией и Прибалтикой. Некий генерал армии США некогда назвал его "непотопляемым авианосцем". Военные стратеги согласны, пишет журналистка: по их мнению, в случае конфронтации между НАТО и Россией из-за стран Балтии "Готланду будет отведена одна из главных ролей. Ведь в случае нападения Россия легко смогла бы перекрыть так называемый Сувалкский коридор, отделяющий Польшу от Прибалтики".

"По этой причине Готланд имеет решающее значения для контроля за воздушными и морскими путями в этом регионе, - говорит шведский военный эксперт Якоб Вестберг. - Это означает, что Швеция не сможет избежать участия в случае конфликта между Россией и НАТО на Балтике".