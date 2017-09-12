В чем Эрдоган прав

В Германии сегодня вряд ли найдется политик, которого в народе так ненавидят, как президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. "И не удивительно: Эрдоган делает все для того, чтобы подливать масла в огонь антипопулярности, а критика, касающаяся его набирающей обороты склонности к тоталитарным шагам, абсолютно оправданна", - пишет Tageszeitung.

Однако, продолжает автор публикации Юрген Готтшлих, "подобный настрой ведет к упрощению реальности, а также к тому, что все заявления Эрдогана автоматически воспринимаются как ложь". Это, пишет автор, особенно заметно на примере двух тем: критики Эрдогана в отношении взаимодействия с ЕС и анализа попытки госпереворота в Турции 15 июля 2016 года.

"В ходе теледуэли с действующим главой правительства Ангелой Меркель кандидат на должность канцлера от СДПГ Мартин Шульц, подхватив настроение более 80% избирателей в Германии, заявил о том, что, став канцлером, положит конец переговорам с Турцией о вступлении в ЕС", - пишет издание.

Правда, замечает автор, внутри ЕС вряд ли получится договориться о необходимой в этом случае единой позиции по прекращению переговоров. "Кроме того, (...) как Шульц, так и Меркель демонстрируют, насколько безразличны им доводы демократической оппозиции в Турции, которая аргументированно выступает против прекращения переговоров".

"Прав Эрдоган, который утверждает, что Европа в ходе продолжающегося не одно десятилетие переговорного процесса никогда не была искренне заинтересована в сближении с Турцией и принятии ее в свои ряды. По религиозным ли, культурным или политическим причинам: Турция с ее 80 млн жителей сотрясла бы всю расстановку сил в Брюсселе. Упрек в неискренней игре против Анкары касается при этом в основном госпожи Меркель, которая, как только приняла канцлерство от своего предшественника Шредера в 2005 году, сразу начала систематически чинить препятствия переговорам с Турцией на всех уровнях", - говорится в статье.

"Второй, еще более серьезной причиной кризиса является разная оценка попытки государственного переворота в Турции в июле прошлого года. Федеральное правительство небеспочвенно обвиняет Эрдогана в использовании путча для реализации авторитарной президентской системы в стране. Но было бы неверно утверждать, что попытки переворота не было, а была лишь крупномасштабная инсценировка", - уверен журналист.

"Все говорит в пользу того, что секта вокруг Гюлена играла ведущую роль в организации путча: и в этом уверен не только Эрдоган, но и вся оппозиция, а также, по меньшей мере, 90% населения страны", - передает издание.

И когда глава разведки Германии Бруно Каль в интервью Der Spiegel категорично заявляет, что движение вокруг Гюлена всего лишь "гражданское объединение, целью которого является религиозное и светское просвещение", это свидетельствует скорее о вызывающей удивление уверенности в своей правоте. Каль либо вообще не в курсе происходящего, либо намеренно встает на сторону секты Гюлена, пишет автор.

Турецкая общественность склоняется ко второму варианту, говорится в статье. "Среди бежавших в Германию сторонников Гюлена определенно есть и те, кто не заслужил защиты. (...) Например, бывший прокурор Зекерия Оз и имам Адиль Оксюз. Турция требует их выдачи, федеральное правительство притворяется глухим".

"Зекерия Оз с 2008 по 2012 год, будучи прокурором, по поручению секты Гюлена и к радости Эрдогана посредством состряпанных обвинений последовательно бросал за решетку ни в чем не повинных критиков правительства, в том числе журналистов".

Близкий к Гюлену имам Адиль Оксюз, по некоторым данным, раздавал в ночь путча поручения Гюлена путчистам и сбежал за границу, передает издание.

"Вставать открыто на защиту секты Гюлена, как сделал Каль - наверняка с ведома канцлера, - это снабжать благодатной почвой теории заговора, суть которых сводится к тому, что именно немцы и американцы стоят за путчем", - резюмирует автор.