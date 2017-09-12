В рядах ИГИЛ* в Ираке и Сирии воюют 2,5 тыс. европейцев

"Исламское государство"* практически повержено, однако на просторах интернета оно продолжает существовать, предупреждает координатор ЕС по вопросам борьбы с терроризмом Жиль де Кершов. Исламисты, поясняет эксперт, сменили стратегию.

"Халифат ИГИЛ* практически повержен - это превосходная новость. Кроме того, ИГИЛ* испытывает финансовые трудности в связи с потерей налогов и доходов от нефтяного бизнеса", - сказал собеседник Die Welt.

"Однако я бы не стал объявлять "Исламское государство"* почившим в бозе. Физически халифат может быть ликвидирован, но в интернете он продолжает существовать как виртуальное образование. И в этом кроется серьезная опасность (...) в виде террористической угрозы", - указал де Кершов.

"Мы установили, что стратегия ИГИЛ* изменилась. Теперь террористическая организация призывает своих сторонников из Европы не приезжать воевать в Сирию или Ирак, а совершать теракты там, где они живут. И чем больше ИГИЛ* оказывается под давлением в Сирии или Ираке, тем активнее будут призывы к терактам в Европе. Тем самым организация преследует две цели: мстить и демонстрировать, что она еще существует", - уверен эксперт.

"В будущем, возможно, мы столкнемся с возросшим числом попыток терактов. Однако не все они будут успешными - правоохранителям удается предотвратить многие из них", - констатировал де Кершов.

"В среднем около 5 тыс. европейцев уехали в Сирию и Ирак, примкнув в ИГИЛ*. Около полутора тысяч вернулись обратно, порядка тысячи погибли. Из тех 2,5 тыс. приехавших из Европы боевиков, которые сегодня находятся в Сирии и Ираке, многие погибнут или будут ликвидированы ИГИЛ*, поскольку организация не церемонится с дезертирами. Другие переедут в такие горячие точки, как Сомали, Ливия или Йемен, - прогнозирует эксперт. - Следует учитывать, что на сегодняшний день Турция хорошо охраняет свои границы: из зон боевых действий теперь не так легко попасть в Европу. После падения оплота ИГИЛ* Мосула не многие боевики вернулись в Европу". Де Кершов плагает, что и в будущем таковых не будет много.

Отвечая на вопрос журналиста, как Европа может обезопасить себя от таких "возвращенцев", де Кершов указал на важность обмена биометрическими данными внутри ЕС. "Важно и то, чтобы военные снабжали европейские спецслужбы такой информацией, как отпечатки пальцев из зон боевых действий, полученных, например, в ходе обысков квартир в Мосуле".

*"Исламское государство" (ИГИЛ*) - террористическая организация, запрещенная в РФ.