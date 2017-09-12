Почему санкции Трампа не сработают

Северная Корея много лет живет под санкциями, и это не мешает режиму реализовывать свою ядерную программу. Перемены связывают сегодня с нефтяным эмбарго, пишет Марайке Кюршнер на сайте Die Welt.

Когда решения конфликта не предвидится, когда все переговоры зашли в тупик "главы государств, экономисты или политические аналитики начинают в один голос твердить об экономических санкциях как о волшебном оружии и панацее. Ими грозят президенту Турции Эрдогану, их накладывают на Россию и постоянно ужесточают в отношении Северной Кореи", - говорится в статье.

После первого ядерного испытания, проведенного Северной Кореей в 2006 году, на режим в Пхеньяне посыпались санкции - "ни одно другое государство в мире не попадало до этого под такой сильный санкционный гнет". Однако, пишет Кюршнер, режим на уступки не пошел.

"Это положение вещей, по всей видимости, не изменит и следующий шаг: Дональд Трамп хочет добиться от Совбеза ООН введения нефтяного эмбарго. (...) Президент США считает, что, перекрыв Ким Чен Ыну нефтяной кран, удастся вынудить того к отказу от ядерной программы. После того, как режим провел в начале сентября испытание водородной бомбы, ситуация зашла в плоскость опасной конфронтации - и даже Китай демонстрирует готовность к ужесточению санкций. Противится лишь Россия", - говорится в статье.

"Санкции при этом являются эффективным средством давления лишь тогда, когда режим меняет свою позицию, не прибегая к военной силе. В случае с Северной Кореей этого утверждать нельзя: конфликт лишь набирает обороты", - пишет автор, приводя в статье три причины, по которым в случае с Пхеньяном санкции имеют лишь ограниченное действие.

"Первая причина связана с отсутствием у режима эмпатии к собственному народу, а также низкой вероятностью того, что население Северной Кореи выступит против власти. (...) Представители династии Кимов так выстраивают систему, что гражданам страны на протяжении всей жизни внушается ненависть к "американским империалистам". (...) Тому, кто выступает против режима, грозит смертная казнь, за более мелкие преступления - трудовые лагеря", - поясняет автор.

"На протяжении не одного десятилетия жители страны страдают от голода, гуманитарная катастрофа - это их будни", - говорится в статье.

"В тех странах, где существуют демократические структуры и признаки гражданского общества, санкции становятся адекватным средством давления. Именно поэтому в случае с Эрдоганом или Путиным с их помощью можно добиться каких-то результатов: самый большой страх этих правителей связан с тем, что народ попытается восстать против режима. В Северной Корее такой сценарий исключен", - уверен журналист.

"Вторая причина - это сфокусированность режима в Пхеньяне на ядерной программе. (...) Целью Ким Чен Ына является сохранение и расширение своей власти. И для этого ему нужна ядерная бомба. (...) КНДР поставила перед собой цель стать ядерной державой, и с этого пути Ким никогда не сойдет - тут эксперты единодушны", - пишет Кюршнер.

Кроме того, одни только санкции к желаемой цели не приведут. "Дипломатические усилия, правда, сегодня заморожены, поскольку США и Китай никак не могут договориться, на чем основывать переговоры. Американцы намерены начать переговорный процесс только в случае демилитаризации страны. Пекин, со своей стороны, готов удовлетвориться заморозкой ядерной программы КНДР".

Третью причину автор публикации связывает с изолированностью Северной Кореи. "Страна десятки лет отрезана от международного рынка, она практически банкрот. Однако Пхеньян проявляет гениальность в том, что касается использования тех нескольких лазеек, которые находит. Так, режим поддерживает себя посредством контрабанды через границу с Китаем товаров класса люкс и материалов для изготовления бомбы, на что Пекин закрывает глаза", - пишет автор.

"Трамп делает сегодня ставку на нефтяное эмбарго, но, даже если Китай и Россия проголосуют за него в Совбезе ООН, вполне вероятно, что у Северной Кореи есть резервы, чтобы (...) продолжать реализовывать ядерную программу в течение нескольких месяцев", - говорится в статье.

По мнению директора Института США и Кореи при Университете Джона Хопкинса в Вашингоне Цзе Ку, если реализация санкционной программы больно ударит по Пхеньяну, мир, вполне вероятно, столкнется с "режимом, оказавшимся в еще более сильном отчаянии, и он пойдет на шаги, которые нам совсем не понравятся". Китай предостерегает от этого уже много лет, и этим объясняется его скептицизм в отношении ужесточения санкции. "Санкции призваны предотвратить войну, однако на деле могут ее спровоцировать", - заключает автор статьи.