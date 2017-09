12 сентября 2017 г. Кристин Эмба | The Washington Post Что касается Facebook, российские 100 тыс. долларов стоят больше, чем вы думаете "Как будто нам нужны были новые доказательства того, что Facebook повлиял на выборы", - пишет Кристин Эмба в блоге The Washington Post. "На прошлой неделе оператор социальной сети сообщил, что во время президентской кампании 2016 года он предоставил рекламные площади за сумму в 100 тыс. долларов связанной с Кремлем "фабрике троллей", стремящейся повлиять на американских избирателей", - напоминает издание. В рамках грандиозных затрат на предвыборную кампанию такая сумма не кажется очень большой, отмечает автор. Кроме того, часто мы используем этот сайт, не задумываясь, умиляясь новорожденному ребенку родственников, просматривая 60-секундные кулинарные ролики и, возможно, ставя "лайки" к паре приглянувшихся статей, рассуждает Эмбе. "Однако нет сомнений, что Facebook имеет большое влияние на наше мировоззрение, осознаем мы это или нет. 66% пользователей Facebook в США признают, что они получают новости через этот ресурс, - а это как-никак 44% всего населения США. И люди более склонны верить новостям, которыми делятся их друзья", - говорится в статье. Благодаря миллионам пользователей и тому, что сайт основан на распространении информации, охват аудитории Facebook, возможно, превосходит охват традиционных СМИ, таких как печать и телевидение. Реклама на Facebook на 100 долларов может донести месседж того, кто ее оплатил, до тысяч пользователей, которые, поделившись ею, позволяют расширяться по экспоненте, пишет журналистка. "И представьте себе возможность направить этот месседж точно по адресу: скажем, рассказать чернокожим избирателям в "колеблющихся" штатах, что Хиллари Клинтон - закоренелая расистка, или разозлить белых мужчин, любителей огнестрельного оружия, предполагаемыми планами Клинтон отменить Вторую поправку к Конституции", - рассуждает Эмбе. "Самые существенные гражданские дебаты стали столь ожесточенными, что иностранные силы могут использовать их как электрошокер, заставляя нас бежать, не раздумывая, в ту сторону, где, как нам говорят, безопасно", - говорится в статье. Источник: The Washington Post