12 сентября 2017 г. Джоби Уоррик | The Washington Post Как Россия потихоньку срывает санкции, цель которых - остановить ядерную программу Северной Кореи "Как утверждают в своем докладе американские чиновники, российские контрабандисты спешат на помощь Северной Корее, направляя туда партии нефти и других жизненно важных грузов, которые, возможно, помогут стране пережить новые жесткие экономические санкции", - пишет The Washington Post. Доклад "пробуждает новые сомнения в том, можно ли исключительно финансовыми мерами принудить диктатора Ким Чен Ына к отказу от разработки ядерных вооружений", считает журналист Джоби Уоррик. "Судя по официальным документам и интервью, весной нынешнего года увеличились объемы танкерного сообщения между северокорейскими портами и Владивостоком", - утверждает издание. "Пока китайцы перекрывают им нефть и газ, мы видим, что они обращаются к России", - сказал высокопоставленный американский чиновник, пожелавший остаться анонимным. По словам автора, рост российско-северокорейской торговли стал одним из главных оснований для мер, о которых в августе объявили служащие министерств юстиции и финансов США. Это юридические меры в отношении россиян, которые якобы помогают Северной Корее обойти санкции. "В документах судебных дел, представленных в поддержку этих мер, описывается сеть предполагаемых подставных компаний, созданных российскими гражданами специально для утаивания бизнес-договоренностей с Пхеньяном", - говорится в статье. Автор подчеркивает, что более 90% внешней торговли Северной Кореи приходится на Китай. По мнению американских чиновников, содействие Пекина - ключ к успеху санкций в отношении Пхеньяна. И все же американцы полагают: Россия в силах достаточно поддержать северокорейскую экономику, чтобы та не застопорилась, и Пхеньян сможет выстоять под давлением международного сообщества. Издание подробно останавливается на вышеупомянутых материалах судебных дел: "в них подробно описано, как компания Velmur была создана российскими воротилами в Сингапуре, чтобы предположительно помочь Северной Корее закупить горючее на миллионы долларов и сохранить в тайне детали транзакций". "Velmur была зарегистрирована в Сингапуре в 2014 году как компания, которая управляет недвижимостью. Однако, как представляется, ее основная функция - "содействие отмыванию денег для северокорейских финансовых посредников и находящихся под санкциями организаций", согласно официальному обвинению министерства юстиции, поданному 22 августа. Насколько известно, у компании нет штаб-квартиры, офисных площадей или даже электронного адреса, она скорее "имеет признаки подставной компании", как говорится в обвинениях", - пишет газета. "Согласно документам, Velmur работала с другими российскими партнерами, чтобы в нынешнем году получить контракты на закупку с февраля по май дизельного топлива на 7 млн долларов без малого у российского поставщика, известного как IPC. В каждом случае северокорейские воротилы переводили Velmur платежи в твердой валюте - долларах США, а Velmur в свою очередь платила этими деньгами IPC за партии дизельного топлива, которые отгружались из порта Владивосток, демонстрируют документы", - пишет издание. "Следствие заключило, что Северная Корея была пунктом назначения" при перевалке дизельного топлива, гласят документы министерства юстиции США. "По существу Velmur, как представляется, хотя и зарегистрирована в качестве компании по управлению недвижимостью, на деле является северокорейским финансовым посредником", - говорится в документе. Издание отмечает, что не смогло связаться с сотрудниками Velmur. Заместитель МИД РФ Сергей Рябков в августе назвал санкционную политику бесполезной и отказался коснуться конкретных обвинений в отношении российских физических лиц, якобы срывающих санкции США в отношении Северной Кореи. "Американские чиновники признали: пока правительство Путина молчаливо одобряет происходящее, вряд ли возможно физически воспрепятствовать российским танкерам, доставляющим топливо в Северную Корею. Но у США есть кое-какие рычаги ввиду того, что контрабандисты предпочитают вести расчеты в долларах", - говорится в статье. В августе сотрудники министерства юстиции США ходатайствовали о конфискации миллионов долларов в американской валюте, которые якобы были задействованы при транзакциях с Северной Кореей. "Русские не станут принимать северокорейские воны", - уверен экс-сотрудник министерства финансов США Энтони Руджеро. Источник: The Washington Post