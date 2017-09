12 сентября 2017 г. Питер Николас, Ребекка Боллхаус, Эрика Орден | The Wall Street Journal Некоторые адвокаты Трампа хотят, чтобы Кушнер ушел "Некоторые адвокаты президента Трампа ранее этим летом пришли к выводу, что Джаред Кушнер должен уйти с поста высокопоставленного советника Белого дома из-за возможных осложнений юридического характера, связанных с расследованием российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Они сообщили о своих опасениях относительно него президенту, по данным ознакомленных источников", - пишет The Wall Street Journal. "Среди их опасений было то, что Кушнер является ближайшим советником президента, имевшим больше всего дел с российскими чиновниками и бизнесменами во время предвыборной кампании и переходного периода, ряд которых на данный момент проверяется федеральными следователями и контролирующими комитетами Конгресса. Кушнер, зять и доверенное лицо Трампа, заявил, что имел четыре такие встречи или контакта", - говорится в статье. "У адвокатов президента нет единого мнения по поводу того, следует ли Кушнеру уйти в отставку", - отмечает издание. Джон Доуд, присоединившийся к группе адвокатов в июне и сейчас возглавляющий ее, сказал в интервью в понедельник, что, "насколько ему известно", это предложение не было передано Трампу. Доуд также отметил, что он не поддерживает некоторых из своих коллег, которые считают, что Кушнеру надо уйти. После того, как некоторые участники команды адвокатов озвучили свои опасения Трампу в июне, в том числе, по крайней мере, на одной из встреч в Белом доме, сотрудники пресс-службы этой группы начали готовиться к возможному уходу Кушнера, подготовив проект заявления о его отставке, по словам осведомленных источников. "Трамп не был убежден, что Кушнеру нужно уйти. По словам одного осведомленного лица, Трамп считает, что Кушнер не сделал ничего плохого и что в его отставке нет необходимости", - говорится в статье. Кушнер играл главную роль в предвыборной кампании и сейчас курирует целый ряд направлений в политике, в том числе мир на Ближнем Востоке, отношения с Китаем и работу федерального правительства. В известной степени благодаря расположению президента, Кушнер часто выходил победителем в противоборстве с внутренними соперниками, по словам ознакомленных лиц. За время его пребывания в Белом доме сменилось несколько других высокопоставленных помощников, отмечает издание. "К июню, когда адвокаты сказали президенту о своих опасениях, федеральные следователи начали проверку по встрече в переходный период, в которой приняли участие Кушнер и российский посол в США, и еще одной, которую он провел с главой российского банка, находящегося под американскими санкциями", - говорится в статье. Адвокаты Трампа также знали о встрече, которая тогда еще не стала достоянием общественности - имевшей место в "башне Трампа" в июне 2016 года между связанным с Кремлем российским юристом, Кушнером и старшим сыном президента Дональдом Трампом-младшим, по данным осведомленных источников. Источник: The Wall Street Journal