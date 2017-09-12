Российское новостное агентство Sputnik - в фокусе расследования ФБР

Недавно ФБР допросило бывшего корреспондента в Белом доме агентства Sputnik, финансируемого российским правительством. ФБР интересует, не ведет ли себя новостное агентство как незаявленное пропагандистское подразделение Кремля, нарушая Акт о регистрации иностранных агентов (FARA), сообщают Хантер Уолкер и Майкл Изикофф в статьей на сайте американского новостного агрегатора Yahoo! News.

В рамках расследования ФБР "получило флешку, содержащую тысячи внутренних электронных писем и документов Sputnik, - этот материал может потенциально помочь обвинителям завести дело о том, что новостное агентство играло роль в "кампании влияния", которую российское правительство вело во время прошлогодних президентских выборов и, по мнению представителей разведки США, продолжает вести", говорится в статье.

"Электронные письма были переданы Эндрю Фейнбергом, бывшим корреспондентом агентства в Белом доме, который скачал материал на своей ноутбук перед тем, как его уволили в мае", - говорится в статье. Он подтвердил Yahoo! News, что "1 сентября его допрашивали более двух часов агент ФБР и юрист Минюста по национальной безопасности в отделении ФБР в Вашингтоне".

Фейнберг сказал, что интервью было посвящено "внутренней структуре, редакционным процессам и финансированию Sputnik". "Они хотели знать, откуда я получал задания и получал ли я какие-то указания из Москвы, - рассказал журналист. - Их интересовали примеры того, как меня побуждали к освещению некоторых тем".

Сайт связался с главным редактором Sputnik в США, и Миндия Гавашели заявил: "Любое предположение о том, что мы занимаемся чем-либо, кроме журналистики, является абсолютной ложью". По словам Гавашели, он не знал о расследовании ФБР. Он приписал усилия, направленные на то, чтобы обязать Sputnik зарегистрироваться в качестве иностранного агента, "паранойе, окружающей Россию". "В стране создана атмосфера истерии по отношению ко всему, что относится к России. А все со словом "русский" видится через призму шпиономании", - сказал Гавашели.

Вскоре после того, как эта статья была опубликована в понедельник, представительница Sputnik обнародовала заявление, говорящее, что компания связалась с Минюстом после того, как Yahoo News предупредил ее о расследовании.

"К сожалению, в настоящий момент наши запросы информации у Минюста не получили ответа, - говорилось в заявлении. - Мы более, чем рады, ответить на любые вопросы, которые могут быть у Минюста и ФБР". Также заявление защищало Sputnik как "новостную организацию, приверженную точному освещению новостей". "Наши журналисты выиграли многочисленные медиа-награды по всему миру. Любое утверждение, что Sputnik является чем-то иным, чем заслуживающим доверия СМИ, ложно", - цитирует ресурс.

Как сообщают авторы, "Yahoo впервые узнало о расследовании ФБР от источника в американской разведке. Затем Фейнберг подтвердил, что его допросили, и показал визитки агента ФБР и юриста Минюста, которые его допрашивали".

По словам Фейнберга, "на должности корреспондента в Белом Доме его инструктировали старшие редакторы и редакторы новостей из офиса Sputnik в Вашингтоне, и эти руководители регулярно говорили: "Москва хочет этого, Москва хочет того", передают журналисты.

"ФБР связалось с Фейнбергом вскоре после того, как другой бывший сотрудник Sputnik, Джозеф Джон Фионда, направил письмо в подразделение по национальной безопасности Минюста, подробно описывая ряд схожих обвинений против новостной организации, и попросил расследовать это на предмет нарушений FARA", - сообщают журналисты.

Фионда сообщил Yahoo News в ходе краткого разговора по зашифрованному приложению для обмена сообщениями, что он также направил "большой пакет" информации подразделению 15 августа или где-то в эти дни".