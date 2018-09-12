Европейцы больше всех пьют, курят... и живут дольше

Опасности курения хорошо известны, а с алкоголем связаны 2,8 млн смертей ежегодно, пишет журналист Bloomberg Тим Лоу. Но в Европе, лидирующей по потреблению алкоголя и табака, тем не менее, ожидаемая продолжительность жизни самая высокая: 77,9 года, согласно докладу ВОЗ.

На втором месте - западная часть Тихого океана (76,9), за ней - обе Америки (76,8), Юго-Восточная Азия (69,5), Восточное Средиземноморье (69,1) и Африка (61,2). "Средняя мировая продолжительность жизни составляет 72 года", - говорится в статье.

Тем не менее, жителям следует учитывать предостережения насчет курения, алкоголя и других привычек, считает региональный директор ВОЗ Жужанна Якаб. "Факторы риска, связанные с образом жизни, дают основания для беспокойства, поскольку они, если их оставить без внимания, могут замедлить или даже обратить вспять большие достижения в плане продолжительности жизни", - заявила она.

Среди причин для беспокойства - самый высокий в мире уровень потребления алкоголя, достигающий в ряде регионов в среднем 15 литров спирта на человека в год. Курят около трети людей от 15 лет и старше, и почти в каждой стране региона растет уровень ожирения. Считается, что избыточным весом обладает в целом 59% населения.

Неоднозначные новости не удивили жителей Мюнхена, наслаждающихся теплой сентябрьской погодой, пишет автор статьи. "Стар и млад наводнили вездесущие городские пивные сады на открытом воздухе, где разносится дружеская болтовня, звяканье пивных кружек и сигаретный дым", - пишет Лоу.

Дитмар Шеффер сидел за своим привычным столом на рынке Виктуалиенмаркт, потягивая местное поллитровое пиво, повествует журналист. Шеффер, 70-летний пенсионер, с нетерпением ждет Октоберфеста. Он задумчиво вспомнил день в 1981 году, когда он опрокинул рекордные 14 литровых кружек пива. "Тогда я ходил на фестиваль все 16 дней, - сказал он с усмешкой. - Теперь, по финансовым обстоятельствам, я буду ходить только 14".

"Для меня пиво - это часть хорошей жизни, - сказал он. - И каждый день своей жизни нужно проживать как последний".