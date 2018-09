12 сентября 2018 г. Армин Фурер | Focus Печальная история "радиевых девушек" После Первой мировой войны молодые женщины в США стали умирать от загадочной болезни: они теряли зубы, затем их челюсти разрушались. В историю они вошли как "радиевые девушки", пишет в своей статье на сайте Focus постоянный автор издания Армин Фурер. "Амелия Маджия была обеспокоена: сначала она почувствовала, что ее зубы начали шататься, затем они выпали - один за другим. Ее врач не знал, в чем причина, и не мог найти лечения. Через какое-то время у Амелии сильно распухла нижняя челюсть. И когда она обратилась к врачу, случилось нечто страшное: как только врач дотронулся до челюсти, она рассыпалась на куски. Вскоре 24-летняя Амелия умерла", - повествует издание. Это случилось в сентябре 1922 года. Судьба Амелии постигла в том же году и другую девушку - Грейс Фрейер. С той лишь разницей, что Грейс умерла не сразу. "Амелия и Грейс были не единственными молодыми женщинами, которых сразил загадочный недуг. Многие другие столкнулись с ломкостью костей - у некоторых ни с того ни с сего ломался позвоночник. Когда врачи обратили внимание на участившиеся случаи с аналогичными симптомами, они начали собирать данные - вскоре выяснилось, что объединяло всех этих женщин. Они работали на фабрике компании US Radium Corporation в Нью-Арке (штат Нью-Джерси) и продолжительное время контактировали с радием. Причем без всякой защиты", - повествует автор статьи. Амелия, Грейс и тысячи других женщин, работавших на фабриках этой компании, покрывали циферблаты часов и другие предметы краской, содержащей радий, - в темноте она начинала светиться. "В те годы это было последним писком моды, спрос был просто гигантским. Неплохой бизнес для US Radium Corporation, который хорошо платил своим сотрудницам", - говорится в статье. За рабочий день сотрудница фабрики успевала покрыть радиолюминесцентной краской около 250 циферблатов - девушки старались, работа была сдельной. Работа осуществлялась при помощи тонкой кисточки, волоски которой от контакта с краской быстро приходили в негодность. "Начальство дало девушкам совет: перед тем как обмакивать кисточку в краску, смочите ее кончик слюной - она и склеит волоски. Сказано - сделано. Если исходить из того, что девушки покрывали краской около 250 циферблатов в день, то зараженную кисточку они брали в рот минимум несколько сотен раз. О том, что радий опасен и следует избегать контактов с ним, было известно ученым, работавшим на предприятии, но не сотрудницам, которые контактировали с ним ежедневно. В то время как исследователи и начальство использовали спецкостюмы, женщины работали без какой-либо защиты", - передает Focus. "Работа доставляла девушкам радость: некоторые раскрашивали краской зубы, чтобы они светились в темноте. (...) Другие аналогичным образом окрашивали волосы", - говорится в статье. Во время Первой мировой войны армии США потребовались светящиеся в темноте приборные панели - например, для танков и самолетов. "Все больше женщин нанималось на работу на фабрики. После войны прошло несколько лет, прежде чем обнаружились катастрофические последствия воздействия радиоактивной краски на организм женщин", - передает Фурер. Грейс Фрейер, решившей судиться с US Radium Corporation, потребовалось два года, чтобы найти адвоката, - компания была влиятельной, не всем хватало мужества выступить против нее. В 1927 году она и четверо ее коллег обратились в суд. "Компания делала все возможное, чтобы откреститься от обвинений": заказывала фейковые исследования, подтасовывала результаты, обвиняла женщин в том, что причиной их заболевания стал сифилис. Но ничего не помогло. "Жертвы получили компенсацию в размере 10 тыс. долларов (сегодня это примерно 120 тыс. евро). Кроме того, работодатель взял на себя врачебные расходы и ежегодную пенсию в размере 600 долларов. В большинстве случаев платить компании долго не приходилось - многие женщины умирали вскоре после начала работы". "Напрасными страдания девушек не были. "Радиевые девушки" считаются "пионерами" в борьбе за ужесточение техники безопасности на рабочем месте. Уже в 1920-е годы Radium Corporation ввела защитные меры при работе с радием", - передает Focus. Истинное число жертв радия никому не известно. По оценкам одного американского историка, число жертв может исчисляться тысячами, резюмирует автор. Источник: Focus