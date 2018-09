12 сентября 2018 г. Эндрю Мейл | The Guardian Российский киногерой, который был "анти-Бондом", помог Путину прийти к власти? 11 августа 1973 года в СССР начался премьерный показ телесериала "Семнадцать мгновений весны", отмечает The Guardian. "На 70 минут, пока длилась очередная серия, городские улицы пустели, потребление электричества подскакивало, а преступность брала паузу", - отмечает обозреватель Эндрю Мейл. Издание отмечает, что "Семнадцать мгновений весны" замышлялись в качестве пропаганды: глава КГБ Юрий Андропов стремился улучшить имидж своего ведомства. "Андропов считал, что реформы Хрущева, направленные на десталинизацию, нанесли ущерб авторитету КГБ, - говорит уроженка Москвы Дина Ньюман, журналистка Всемирной службы "Би-би-си". - Он хотел вернуть миру секретных агентов престижность и мистику, надеясь привлечь образованных молодых людей на работу". Андропов раздавал заказы на книги, песни и фильмы, которые прославляли бы сотрудников разведки, работающих за рубежом. Один из заказов поступил писателю Юлиану Семенову. "Семнадцать мгновений весны" были написаны за две недели. Фильм поставила режиссер Татьяна Лиознова. "Ей "ассистировали" заместитель Андропова и два сотрудника КГБ, привлеченных в качестве "технических консультантов". Несмотря на эти невероятно сковывающие условия работы, Лиознова преобразовала пропаганду в искусство, пригласив задумчивого красавца Вячеслава Тихонова на роль главного героя - двойного агента Макса Отто фон Штирлица. Вторым ее гениальным ходом было то, что музыка к фильму была заказана советскому композитору Микаэлу Таривердиеву", - говорится в статье. Музыка Таривердиева "стала одной из граней характера Штирлица, в этом бездушном мире она вдохнула в него душу", пишет издание. "После первого же показа Штирлиц сделался чем-то вроде советского народного героя, этаким "анти-Бондом", - пишет издание. "Он больше времени задумчиво смотрит в окно, чем выскакивает в закрытые окна, разбивая их своим телом", - поясняет английский музыкант и продюсер Стивен Коутс, поклонник Таривердиева, переиздающий записи его произведений. Издание отмечает: сериал укрепил веру советских людей в спецслужбы их страны. Автор утверждает: "В 1991 году один петербургский кинорежиссер снял короткий фильм о сотруднике местной мэрии, который раньше служил в качестве советского разведчика в Восточной Германии. В одной сцене воспроизводился финал "Семнадцати мгновений", когда Штирлиц едет обратно в Берлин. Сотрудника мэрии сняли за рулем его "Волги", фоном звучала тема Таривердиева из "Семнадцати мгновений" - "Где-то далеко...". Сотрудником мэрии был Владимир Путин". "Это застряло в памяти, - говорит Ньюман. - Люди начали ассоциировать Путина со Штирлицем". "Эта ассоциация определенно не нанесла Путину никакого вреда. В 1999 году газета "Коммерсант" опросила читателей, кого бы им хотелось видеть следующим президентом России. Штирлиц занял второе место, на первом был маршал Жуков. На обложке еженедельного приложения к газете был помещен портрет Штирлица с подписью "Президент-2000", - пишет издание. "Это доказало, что Вторая мировая война оставалась высшим достижением России, - говорит Ньюман, - и военная сила все еще внушала колоссальное уважение. Предыдущий президент Ельцин был выпивохой, шутником, великодушным. Теперь люди хотели кого-то, кто был бы не настолько русским". "На фоне нечестности и коррупции в России конца 90-х Путин выделялся не в последнюю очередь потому, что воспринимался как фигура вроде Штирлица", - пишет издание. "Власть должна быть загадочной и магической. Особенно в России, - сказал в интервью Vanity Fair в октябре 2000 года его экс-советник Глеб Павловский. - Путин идеально отвечает этой потребности". Издание замечает: "Спустя 18 лет, наверное, мало кто из россиян все еще видит в Путине Штирлица, но сериал крепко впитался в российскую культуру". Источник: The Guardian