"Суперраспознаватели" в британской полиции могут неверно идентифицировать преступников, считают ученые

"Суперраспознаватели", которых британская полиция нанимает за необычную память на лица, могут оказаться не такими уж надежными. Ученые Борнмутского университета выявили погрешности в умениях этих людей, что может поставить под сомнение их способность расследовать преступления, сообщает журналист Independent Джош Габбатис.

Органы безопасности пользуются услугами этих людей для распознавания лиц на кадрах с камер наблюдения или для поиска преступников в толпе. "Недавно выяснилось, что власти наняли суперраспознавателей, чтобы найти двух россиян, подозреваемых в совершении нападения с "Новичком" в Солсбери", - напоминает автор статьи.

Однако исследование показало, что это, возможно, не такие уж сверхлюди. "До настоящего времени мало принималось во внимание, что для выявления людей с лучшими способностями должны применяться скрининговые тесты и протоколы, а существующие процедуры, как правило, опираются на результаты единственной попытки пройти испытание на запоминание лиц", - пояснила один из авторов исследования Эмма Портч.

"Более того, большинство людей, нанятых в качестве суперраспознавателей, сами вызвались на эту работу", - отмечается в статье.

Портч и ее коллеги проверили 200 человек, считавших себя обладателями незаурядных способностей в распознавании лиц. "Тем не менее, затем они подвергли участников трем более основательным тестам на запоминание лиц, их сопоставление и выявление в толпе лиц, составленных из разных черт. В рамках их выборки 40% не продемонстрировали системности в тестах, что вызывает вопросы о мере их способностей", - сообщает Габбатис.

"В службе столичной полиции комментировать исследование отказались", - добавляет автор материала.