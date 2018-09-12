Американские официальные лица подозревают Россию в загадочных "атаках" на дипломатов на Кубе и в Китае

Американская пресса рассказывает о загадочных "атаках" на американских служащих на Кубе и в Китае. На Кубе жертвами стали, помимо дипломатов Госдепа, сотрудники ЦРУ, один военный и представители других органов. Точный медицинский синдром остается загадкой даже для врачей. Спецслужбы считают главным подозреваемым Россию.

Спецслужбы, расследующие загадочные "атаки" на американских служащих на Кубе и в Китае, считают главным подозреваемым Россию, сообщают журналисты NBC News Джош Ледерман, Кортни Кьюб, Эбигейл Уильямс и Кен Диланян со ссылкой на трех чиновников и еще двух информированных лиц.

Это подозрение подкрепляется данными перехваченных коммуникаций, или радиоэлектронной разведки. Они были собраны во время длительного и все еще идущего расследования, в котором участвуют ФБР, ЦРУ и другие американские спецслужбы.

"Официальные лица отказались уточнить природу этих разведданных", - отмечают авторы. Также, по их словам, доказательства пока недостаточно убедительны для того, чтобы официально обвинить Москву в нападениях, начавшихся в конце 2016-го и продолжившихся в 2018 году.

С прошлого года американские военные работали над воспроизведением оружия, с помощью которого был нанесен вред дипломатам. В том числе проводились испытания различных приборов на животных. Журналисты пишут: "В рамках этих усилий США обратились к ВВС с их программой изучения направленной энергии на авиабазе Киртленд в Нью-Мехико, где у военных есть гигантские лазеры и продвинутые лаборатории для испытания высокомощных электромагнитных вооружений, в том числе микроволновых".

"По словам чиновников и других лиц, участвующих в правительственном расследовании, США полагают, что американские госслужащие, вероятно, подверглись воздействию сложных микроволновых или иных электромагнитных вооружений. Однако изучается также возможность того, что были использованы одна или несколько дополнительных технологий, может быть, в сочетании с микроволнами", - сообщают авторы статьи.

"Точный мотив по-прежнему неясен, но эти инциденты вбили клин между США и Кубой, и Вашингтон в результате вывел с острова большинство своих дипломатов и шпионов", - отмечают журналисты. По словам одного чиновника, у США "нет причин считать, что это был непреднамеренный акт".

"Если Россия действительно применила футуристическое оружие, чтобы повредить мозг американских служащих, это будет ошеломительная эскалация российской агрессии в отношении западных стран, которая усугубляется недавним применением военного нервно-паралитического вещества для отравления в Британии бывшего шпиона и его дочери. Хотя трудно предсказать весь размах дипломатических последствий, вывод о том, что за атаками на Кубе стояла Россия, вызовет в Конгрессе и иностранных столицах гнев и призывы немедленно дать согласованный ответ, тем более что президент Дональд Трамп сталкивается с постоянными сомнениями в его готовности бросить вызов России и президенту Владимиру Путину", - полагают авторы статьи.

Правительство Кубы больше не считают вероятным виновником. "Однако должностные лица не исключают вероятность того, что кубинские спецслужбы могли предложить русским тот или иной уровень сотрудничества либо молчаливое согласие. Российские спецслужбы, по словам официальных лиц, вовсю действуют на Кубе, как и китайские шпионы", - говорится в публикации.

По словам чиновников, общавшихся с NBC News, на Кубе жертвами стали, помимо дипломатов Госдепартамента, многочисленные сотрудники ЦРУ, как минимум один военный и представители других органов. "Точный медицинский синдром остается загадкой даже для врачей Пенсильванского университета, которые лечат пациентов", - сообщают авторы.

Атаки, казалось, прекратились к сентябрю 2017 года, но затем сообщалось о новых инцидентах в апреле и мае 2018-го. В числе новых жертв был работник, отправленный в Гавану по временному назначению на вакантную должность. Он был поражен спустя всего несколько часов после приезда в страну.

В мае Госдепартамент заявил, что работник консульства в Гуанчжоу тоже сообщал о непонятных звуках и затем у него обнаружили мозговую травму и симптомы, сопоставимые со случаями на Кубе. Неясно, насколько доказательства вины России в происшествиях на Кубе распространяются на Китай, где расследование находится все еще на ранней стадии, отмечают журналисты.

"Теперь Россию подозревают в акустических атаках на дипломатов на Кубе. Нанесут ли США ответный удар?" - об этом размышляет Miami Herald.

"Куба снова оказалась в центре события, которое может сделаться еще одним проявлением конфронтации между США и Россией", - пишет издание. Журналистка Нора Гамес Торрес поясняет: "Это происходит после того, как в сообщении одного из СМИ Москву назвали главной подозреваемой в серии загадочных атак на сотрудников посольства США и их родственников в Гаване. В материале NBC, основанном на словах анонимных американских чиновников, сказано, что федеральные ведомства, расследующие эти инциденты, перехватили сообщения разведки, которые указывают на ответственность России за атаки, хотя доказательства пока недостаточно весомые, чтобы обвинить Москву официально".

Если подтвердится, что Россия сыграла в этом роль, США будут вынуждены как-то отреагировать, сказал Фрэнк Мора, в прошлом замминистра обороны США.

Издание сообщает: "Группа врачей, изучившая эти инциденты по поручению американских властей, сочла: возможно, атакующие применяли "нейрологическое оружие" - источник узконаправленного излучения ультразвуковых волн, электромагнитных волн или микроволн, которые могут повредить мозг, вызывая эффект "кавитации".

Со своей стороны, официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт во вторник призвала журналистов крайне скептически отнестись к материалу NBC об акустических атаках. Газета напоминает, что власти США не обвиняют Кубу в этих атаках официально, а кубинское правительство категорично отрицает свою причастность, именуя жалобы пострадавших лживыми.

"Одна из самых популярных гипотез в Вашингтоне и Майами такова: сторонники жесткого курса в кубинских правительственных кругах, которые хотели остановить процесс нормализации американо-кубинских отношений, начатый администрацией Обамы, возможно, сотрудничали с Россией в ходе этих атак", - пишет издание.

"Очевидно, Россия заинтересована в саботаже восстановленных американо-кубинских отношений. В последние несколько лет Россия наращивала взаимодействие с Кубой и инвестиции в нее, так как явно чувствует угрозу себе, - сказал Джеймс Уильямс, глава коалиции американских компаний Engage Cuba, которая борется за отмену эмбарго США в отношении Кубы. - Если обвинения подтвердятся, администрация Трампа обязана призвать Россию к ответу".

Но аналитикам неясно, что могла выиграть Гавана от сотрудничества при атаках или от того, что намеренно закрывала на них глаза. Рик Эрреро (Cuba Study Group) считает, что кубинскому правительству ни к чему срывать свои же попытки нормализовать торговлю и дипотношения с США.

Фрэнк Мора отметил, что Россия страдает от санкций и не в силах предложить Кубе экономические субсидии, в которых та нуждается. Однако Крис Сабатини (Колумбийский университет) напомнил, что Россия обещала помочь Кубе с модернизацией железных дорог, портов и вооруженных сил, а также поставляет нефть: "Это больше, чем получает Куба от США". Сабатини также предположил, что после избрания Трампа кубинцы заподозрили, что диалог с США в любом случае прекратится, а значит, терять нечего.

"Обратите внимание, что в Китае тоже есть случаи (акустических атак на американцев. - Прим. ред.). Китай и Россия - соперники, а не союзники, но китайцам тоже не удалось разгадать загадку. По-моему, Россия использует эти атаки, пытаясь вбить клин между США и Кубой, а также между США и Китаем, это способ упрочить российское влияние", - говорит Уильям Леогранде (Американский университет).