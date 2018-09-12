Россия и Китай демонстрируют свое согласие

Впервые в грандиозных российских учениях в Восточной Сибири, в ходе самого масштабного военного развертывания в истории современной России примут участие китайские военнослужащие, пишет журналист французского издания La Croix Оливье Таллес.

На учениях под кодовым названием "Восток-2018" Россия намерена поиграть мускулами в невиданном в современной истории масштабе: около 300 тыс. военнослужащих, 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, 1 тыс. самолетов и 80 кораблей, в том числе танки Т-90, оборудованные по последнему слову техники, истребители Су-35 и баллистические ракеты комплекса "Искандер", говорится в статье. "Речь идет о подготовке к широкомасштабному конфликту", - считают в НАТО.

Эти маневры являются результатом десятилетней модернизации российских вооруженных сил, которые были задействованы на различных уровнях в Грузии, на Украине и в Сирии, указывает журналист.

"Оборонные расходы позволили оснастить армию новой техникой, улучшить организацию и военную подготовку, в то время как благодаря операциям, проведенным в Сирии, офицеры и рядовой состав получили боевую закалку, - отмечает Изабель Факон, специалист по политике в области российской обороны из парижского Фонда стратегических исследований. - Россия сохраняет свое технологическое отставание, зато она располагает техникой, способной восполнить эти пробелы".

В ходе учений "Восток-2018" Россия намерена торжественно отметить свое стратегическое сближение с Китаем, с которым у нее 4250 км общих границ, говорится в статье. "С точки зрения стратегического партнерства, эти две страны сегодня переживают настоящий медовый месяц", - констатирует Матье Дюшатель, эксперт по Китаю и оборонным вопросам.

"В период выстраивания российско-китайских отношений между Россией и Западом усиливалась напряженность, - напоминает Изабель Факон. - Пекин и Москва считают, что западные державы не остановятся ни перед чем ради сохранения своего лидерства. У них много общих стратегических и идеологических интересов перед лицом предполагаемой "агрессивности" США".

Всемогущие президенты Владимир Путин и Си Цзиньпин поддерживают тесные отношения доверия, которые сказываются на совместном голосовании в Совбезе ООН. Китай придерживался заговорщического нейтралитета по Сирии и Украине - хотя не признал аннексию Крыма, а Россия никогда не осуждала экспансионистскую позицию Пекина в Южно-Китайском море, отмечает Таллес. "Эти хорошие отношения отражаются во всех звеньях: послы, военные и преподаватели университетов", - продолжает Матье Дюшатель.

Обе державы обсуждают вопросы безопасности в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Данная структура создает условия для совместных учений, но речь не идет о военном альянсе по образу и подобию НАТО, подчеркивает автор статьи.

"Вопрос об альянсе дебатировался в Китае при приходе к власти Си Цзиньпина, - утверждает Матье Дюшатель. - В конечном счете эта идея была отвергнута. Китайцы предпочитают работать над общими досье, в прагматической манере".