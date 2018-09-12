Гигант онлайн-торговли Alibaba объединился с российскими Mail.ru и "Мегафон"

Россия и Китай готовятся к рождению истинного мастодонта электронной коммерции. Во вторник 11 сентября Alibaba Group, китайский аналог Amazon, и российские кампании "Мегафон" и Mail.Ru Group объявили о создании совместного предприятия в области интернет-торговли. Сделка по созданию совместного предприятия должна быть закрыта к первому кварталу 2019 года, говорится в редакционной статье французского издания La Tribune.

Новая организация под названием AliExpress Russia предназначена для России и стран СНГ. Участники совместного предприятия станут его владельцами в следующих долях: 48% получит Alibaba Group, 24% - "Мегафон", 15% - Mail.Ru Group и 13% - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), как уточнили руководители этих кампаний на Владивостокском экономическом форуме, передает редакция.

Будущее совместное предприятие объединит в одно целое существующие платформы электронной коммерции компаний Alibaba в России (AliExpress и Tmall) и Mail.ru (Pandao, запущенной в 2017 году). "В новой структуре российские участники получат долю в 52%", - порадовался глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Данные о пользователях будут обрабатываться исключительно на российской территории. Эта платформа будет использовать российские платежные службы, что позволит поднять бизнес в России (...), а также предоставит российским средним и малым предприятиям доступ к более чем 600 млн пользователей компании Alibaba во всем мире", - добавил Кирилл Дмитриев.

Президент компании Alibaba Group Майкл Эванс, со своей стороны, утверждает, что ему хотелось создать "настоящего лидера" в данной области и привнести "технологию и опыт" китайского гиганта.

Новое совместное предприятие позволит потребителям "покупать товары, не выходя из социальных сетей", уточнил Борис Добродеев, глава Mail.Ru Group, куда входит очень популярная российская соцсеть "ВКонтакте". "Это событие не только для российского интернет-рынка, но и для всего мира", - с удовлетворением сказал он.

Владельцем Mail.Ru Group и "Мегафона" является миллиардер Алишер Усманов, приближенный к Кремлю, который отметил в коммюнике, что этот альянс представляет собой "новый важный этап для цифрового преобразования российской экономики".

Китайский предприниматель Джек Ма, основавший в 1999 году компанию Alibaba Group, в понедельник 10 сентября объявил о том, что через год он уйдет с поста председателя совета директоров китайского гиганта. Он отсутствовал на пресс-конференции, но все же встретился с российским президентом Владимиром Путиным в рамках форума, что стало его первым появлением на публике после объявления о будущей отставке, передает редакция.