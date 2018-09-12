Ренессанс крупномасштабных военных учений

На Востоке России проводятся масштабные маневры с участием 300 тыс. военных - через несколько недель НАТО будет проводить крупные военные учения в Норвегии. Североатлантический альянс таким образом реагирует на российскую тенденцию, говорится в статье на сайте швейцарской Neue Zuercher Zeitung.

"Россия с некоторых пор вернулась к практике проведения крупномасштабных военных учений. На учениях "Восток" в 2014 году 100 тыс. военнослужащих тренировались защищать восточное побережье, а также Сахалин, Камчатку и Чукотку. Нынешние учения, носящие название "Восток-2018", пройдут в Сибири и на Дальнем Востоке", - передает автор публикации Михаэль Зурбер и указывает на то, что в 2017 году обеспокоенность западных столиц вызвали учения "Запад", которые проводились в непосредственной близости от стран Балтии и Польши, входящих в НАТО. По оценкам Запада, в них приняли участие около 100 тыс. военнослужащих, отмечается далее.

Эту тенденцию, считает журналист, следует рассматривать и в свете усилий по реформированию вооруженных сил, которые наметились в России с 2008 года после войны с Грузией.

"Как показывают конфликты на Восточной Украине, ситуация с Крымом и прежде всего военное вмешательство РФ в сирийский конфликт, реформы себя окупают. Определенно возросшая боеспособность российской армии не в последнюю очередь связана с увеличением числа военных учений", - говорится в статье.

"В НАТО стараются - насколько это возможно - не отставать. На саммите альянса в Уэльсе в 2014 году было решено переместить фокус на коллективные сценарии обороны - особенно под давлением ситуации с аннексией Крыма", - передает автор статьи. На конец октября в Норвегии запланированы крупномасштабные учения Trident Juncture 2018, участие в которых примут до 40 тыс. военных из всех стран альянса. Присоединятся к ним шведы и финны, добавляет автор. Эти маневры с участием сил НАТО станут крупнейшими с момента окончания холодной войны.

"Норвегия - одна из пяти стран НАТО, граничащая с Россией. В июне в четырех других странах - Эстонии, Латвии, Литве и Польше - уже прошли серьезные натовские учения под руководством американцев с участием 18 тыс. военных", - говорится в заключение статьи.