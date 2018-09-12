Отбивная как намек

"Глава российской Нацгвардии Золотов сводит счеты с оппозиционным политиком Навальным посредством видеопослания. Его яростный вербальный срыв является нарушением табу, но Кремль не хочет видеть в нем призыва к насилию", - пишут журналисты Der Spiegel Кристиан Эш и Кристина Хебель.

"Оппозиционный политик и генерал - как пауки в банке. В воскресенье Навальный вывел на улицы своих сторонников для протеста против повышения пенсионного возраста, и именно люди Золотова избивали демонстрантов. Были арестованы более 1000 человек. Кроме того, ФБК Навального уличил Нацгвардию Золотова в коррупции", - говорится в статье.

"Кажется, это глубоко задело Золотова. На протяжении шести минут он показывает свой гнев, свое презрение к критику Кремля", - комментируют журналисты опубликованное видеообращение главы Росгвардии.

Золотов зашел дальше "знакомых обвинений, которые члены российского руководства часто выдвигают против Навального": "он вызывает оппозиционного политика на дуэль и угрожает за несколько минут сделать из Навального буквально "хорошую сочную отбивную", передают Хебель и Эш.

"Даже если многие россияне смотрят в своих квартирах видео Навального о коррупции в российском руководстве, на публике его выступления часто не имели эффекта. Его разоблачения о коррупции почти никогда не оказываются на рассмотрении суда. В парламенте и по телевидению о нем молчат. Политики, как и высокопоставленные чиновники, избегают упоминания его имени", - подчеркивают журналисты.

Обращение Золотова несет в себе "сразу два противоречивых посыла", считают Хебель и Эш. "С одной стороны, он повышает значимость Навального тем, что вообще отвечает оппозиционному политику и даже обращается к его политическим амбициям. (...) С другой стороны, Золотов подает сигнал о том, что политика и личная сфера в России больше не разделяются. Он защищает не свое ведомство, а себя самого, - полагают авторы статьи. - И делает он это, не вооружившись законом или политическими аргументами, а угрожая физической расправой. Он кажется не блюстителем порядка, а боссом мафии".

"Для Навального выступление Золотова опасно. Золотов является не только доверенным лицом Путина, но считается и его представителем в общении с Рамзаном Кадыровым, главой Чеченской республики. Сегодняшние или бывшие члены кадыровских сил безопасности подозреваются во многих убийствах - в частности, в убийстве оппозиционера Бориса Немцова. Месть за настоящее или мнимое оскорбление считается у чеченцев абсолютно достаточным мотивом для того, чтобы убрать кого-то с пути", - утверждает издание.

В Кремле заявление Золотова не рассматривают как угрозу физической расправы, отмечают Хебель и Эш в заключение.