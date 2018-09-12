Российские военные учения: новый центр силы

При помощи крупномасштабных военных учений Россия демонстрирует вновь обретенный военный потенциал и самоуверенность. "Смотрите, какими сильными мы снова стали" - так, по мнению постоянного автора австрийской Der Standard Андре Баллена, выглядит послание, адресованное Западу.

"Усиливается эйфория и за счет участия в маневрах Китая. Это, - замечает журналист, - становится своего рода манифестацией давно объявленного Кремлем разворота на Восток".

"Долгое время, - повествует Баллен, - этот разворот был скорее угрозой, риторической формулой, нежели реальными действиями. Однако постоянная критика, а также растущая политическая и экономическая изоляция Москвы не оставили в глазах российского руководства иного выхода, кроме как искать дружбы с набирающим силу соседом".

На Востоке Евразии, замечает журналист, возникает новый центр силы - "консервативный и совсем не прогрессивный в политическом плане". "С экономической точки зрения из этого вряд ли получится "партнерство во имя модернизации", каким его еще несколько лет назад России предлагала Европа. Мотор работает отлаженно только в Китае - России же в этом альянсе отводится лишь роль поставщика топлива", - резюмирует автор.