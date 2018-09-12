Немецкая актриса о Кирилле Серебренникове: "Речь идет о том, чтобы вытеснить его политический дух из общества"

Немецкая актриса Франциска Петри, работавшая с Серебренниковым над его картиной "Измена" и поддерживавшая с ним дружеские отношения, считает "дико несправедливым" тот факт, что российский режиссер находится под домашним арестом. В интервью Sueddeutsche Zeitung она говорит о том, что для Москвы речь в его случае идет лишь "о демонстрации власти". "Ей надо показать, что у нее есть власть просто взять и запереть известного сильного режиссера, запретить ему работать", - уверена собеседница издания.

"Мы не можем ничего доказать, мы давим на свидетелей и фабрикуем показания - и, тем не менее, у нас есть власть продлевать домашний арест до бесконечности, если мы этого захотим", - трактует Петри посыл Москвы.

По мнению Петри, если бы что-то из того, в чем обвиняют Серебренникова (присвоение госсредств, выделенных на театральные проекты. - Прим. ред.), было правдой, то "процесс уже давно бы начался. Я не хочу кивать на Россию, потому что не могу утверждать, что и у нас в Германии существует правовое государство. Закон и справедливость - вещи очень непростые. И, тем не менее, у нас вряд ли могло произойти с режиссером нечто подобное".

"Речь идет о том, чтобы вытеснить его политический дух из общества. Насколько я его знаю, он никогда особенно не стеснялся в выражениях, всегда открыто говорил о своих убеждениях, о своей гомосексуальности", - отмечает собеседница издания. Получается, добавляет она, реальное обвинение могло бы звучать так: "Ты взял наши деньги и все равно продолжаешь болтать".

По мнению Петри, влияние Кирилла Серебренникова на представителей культурной жизни Москвы огромно. "Он за четыре года превратил свой театр ("Гоголь-центр") в одну из самых популярных театральных площадок в стране. Здесь существует сверхсовременный, будоражащий и свободный театр - такого до него в России не делал никто". Возможно, власть имущих напугало и это. Кто знает, могли подумать они, до чего он еще додумается.

Франциска Петри работала в России трижды. В 2010 году с Серебренниковым над "Изменой", затем была в жюри Московского кинофестиваля в 2014 году, а в 2015 году снималась у Алексея Мизгирева в "Дуэлянте". По ее словам, в каждый из своих приездов она чувствовала перемены, происходящие в России. "Те, кого я встречала в 2010 году, были очень открытыми. В 2014 году я стала замечать, что тон ужесточился. Во время пресс-конференции, посвященной открытию кинофестиваля, я процитировала фильм Звягинцева "Левиафан" - там один из героев говорит о том, что "в этой чудесной стране должны распускаться все цветы". Я в тот момент поняла, что сказанное, быть может, было слишком дерзким". "Публика восприняла мою цитату как провокацию", - добавляет актриса.

В "Дуэлянте", продолжает она, играло много молодых актрис, которые совсем не интересовались политикой. "Pussy Riot, сказали мне, интересны только за границей. Мы теперь каждое воскресенье ходим в церковь и вот это вот все. Вот что меня поразило".

По мнению актрисы, для режиссера, а тем более для "такого трудоголика", как Серебренников, домашний арест - самое жестокое наказание. "Как он теперь может работать? Писать он может, но ставить на сцене, снимать? Основная его работа как режиссера основывается на взаимодействии с другими людьми".