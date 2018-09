12 сентября 2018 г. Марк Бридж и Грэм Пэтон | The Times Хищение информации из базы данных British Airways, которое "можно было предотвратить", связывают с российской группировкой "Эксперты утверждают: хакерский взлом компьютеров British Airways можно было предотвратить, а совершила его связанная с Россией группировка, на счету которой - сходный налет на Ticketmaster", - пишет The Times. "Специалисты по безопасности из компании Risk IQ сказали, что для хищения данных о платежах 380 тыс. клиентов группировка Magecart "установила специально сконструированную, узконаправленную инфраструктуру, чтобы незаметно встроиться конкретно в сайт BA и как можно дольше оставаться незамеченной", - пишут журналисты Марк Бридж и Грэм Пэтон. В Risk IQ сказали, что эта группировка в июне совершила хакерский взлом Ticketmaster. По мнению других экспертов, атаку на BA можно было предотвратить, учтя сведения о взломе Ticketmaster. "Magecart связывают с русскоязычными хакерами, использующими интернет-домены, которые ассоциируются с Россией и другими бывшими республиками СССР или странами Восточного блока. Группировка вербовала "мулов" на русскоязычных сайтах по трудоустройству, дабы те получали товары, приобретаемые с помощью похищенных данных кредитных карт", - пишет издание. Энтони Глиз (Букингемский университет) счел, что у подобного кибермошенничества может быть политическое или стратегическое предназначение: "Мы знаем - или полагаем, что знаем, - что Россия всецело заинтересована в насаждении хаоса в Великобритании и других западных государствах. Крах интернет-торговли был бы опустошительным, особенно когда нам приходится считаться с "Брекзитом". Авиакомпания BA воздержалась от комментариев, сославшись на то, что расследование продолжается. Источник: The Times