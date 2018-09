12 сентября 2018 г. Дастин Вольц, Кортни Макбрайд | The Wall Street Journal Трамп позволит вводить санкции против иностранцев за вмешательство в выборы в США Дональд Трамп, как ожидается, уже в среду подпишет приказ, позволяющий вводить санкции против иностранцев, которые пытаются вмешиваться в американские выборы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. "Этот приказ станет очередной попыткой администрации Трампа рассеять высказанные американскими спецслужбами опасения по поводу того, что Россия стремится вмешаться в выборы 2018 года после того, как сделала то же самое два года назад", - пишут журналисты Дастин Вольц и Кортни Макбрайд. Знакомый с проектом приказа чиновник назвал его "еще одним инструментом в арсенале", призванным помешать зарубежным противникам вмешиваться в выборы. "Это не единственное решение, но оно представляет собой четкое заявление со стороны президента о том, что такого рода деятельность будет недопустимой и наказуемой", - сказал он. По словам собеседников The Wall Street Journal, Трамп должен подписать приказ в среду, но из-за урагана "Флоренс" сроки могут затянуться. Источники обеспокоены тем, что приказ будет составлен так, что администрация получит широкие полномочия в его толковании и в том, насколько сильные вводить санкции. Согласно проекту приказа, различные разведывательные службы, включая Управление директора Национальной разведки, будут нести ответственность за установление того, имело ли место иностранное вмешательство, сообщают авторы статьи. Журналисты пишут: "Вмешательство в выборы будет подразумевать попытки слить полученную хакерами политическую информацию и распространение в социальных сетях пропаганды с целью воздействия на общественное мнение. Оно может также включать в себя попытки взломать избирательную инфраструктуру, рассказал знакомый с проектом приказа чиновник". "По словам ряда осведомленных о приказе источников, он отчасти предназначен для того, чтобы предотвратить более решительные законодательные предложения со стороны Конгресса. Ряд законодателей в последние месяцы стремятся ввести против России более жесткие санкции за вмешательство в выборы", - добавляют журналисты. Источник: The Wall Street Journal