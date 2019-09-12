Парламентские выборы в Израиле: в Хайфе два противника борются за голоса русскоязычных избирателей

"В преддверии парламентских выборов 17 сентября премьер-министр Беньямин Нетаньяху и его соперник, политик из правого лагеря Авигдор Либерман, удваивают свои усилия по обольщению избирателей из бывшего Советского Союза", - пишет журналист Le Figaro Тьрри Оберле.

"Огромная афиша соответствует уровню деятелей. Владимир Путин и Беньямин Нетаньяху стоят рядом на большом плакате, вывешенном на автомагистрали, ведущей в Хайфу. В этом прибрежном городе насчитывается 70 тыс. русскоязычных жителей на население в 270 тыс. человек", - говорится в статье.

"(...) В распоряжении Авигдора Либерман имеется прочная идеологическая основа, на которой он всегда стоит с момента создания партии "Наш дом Израиль", призванной защищать интересы общества. Беньямин Нетаньяху для убеждения избирателей полагается на свою близость с главой российского государства. Поскольку он ничего не оставляет на волю случая, он также нанес визит украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Русскоязычные избиратели, прибывшие из России, Украины или других мест бывшей советской империи, являются целевой группой для израильских правых партий. Их антикоммунизм неискореним, но старые расхождения во взглядах по-прежнему четко выражены. И международные сети влияния все так же мощны", - говорится в публикации.

" (...) Авигдор Либерман рассчитывает на возрождение этой небольшой партии и на то, что она останется в центре политического спектра по мере изменения социологии ее электоральной базы. Первое поколение мигрантов с Востока - это, в основном, образованные люди, часто в области точных наук, овладевшие новыми технологиями, они успешно интегрировались в Хайфе, где есть спрос на их профессии. Второе поколение постепенно растворяется в израильском обществе, не отказываясь от своих корней, но не чувствуя себя обязанным участвовать в голосовании за идентичность", - отмечает автор статьи.

"(...) Направленность Авигдора Либермана против харедим (различных ультраортодоксальных еврейских религиозных общин и членов этих общин в Израиле и вне его. - Прим. ред.), похоже, привлекает его поклонников", - указывает журналист.

"Преданность Армии обороны Израиля является фундаментальной ценностью израильских граждан. Избегать военной службы - позор. Ультраортодоксы требуют прав, но не соблюдают свои обязанности" (...), - говорит русскоязычная избирательница Татьяна. "Я никогда не пойду в мини-юбке в квартал харедим, но надо, чтобы взамен и они уважали наши свободы", - продолжает она.

"Еще Авигдор Либерман играет на социальных аспектах своей программы. Он обещает серьезное увеличение пенсий по возрасту. Это объединяющая тема, которая выходит за рамки существующих в сообществе расхождений.", - пишет Le Figaro.

"(...) Русскоязычная партия также пользуется более широкой аудиторией благодаря своему позиционированию по общественным вопросам. Она выступает за гражданский брак, тогда как в Израиле признается только религиозный брак. Это требует прохождения через раввинский совет и доказательства еврейского происхождения супругов. Русскоязычным людям трудно приспособиться к таким формальностям. Так же, как и части населения этой страны, исполненной противоречий ", - резюмирует Оберле.