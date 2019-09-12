Пятнадцать лет спустя еще остаются серые зоны по поводу захвата заложников в школе Беслана

"(...) Прошло пятнадцать лет, а Беслан до сих пор пытается отыскать правду. Небольшой город на Южном Кавказе России по-прежнему преследуют воспоминания о начале учебного года 2004 года. Праздничные традиции 1 сентября - мальчики в галстуках на шее и девочки с бантами в волосах - превратилось в кошмар, когда группа террористов захватила школу, в спортзале удерживались 1100 заложников, здание было заминировано. В течение трех дней лишенные воды ученики и родители переживали кошмар. Затем последовала стрельба, огонь, крики и мощный штурм со стороны сил безопасности. Во взрывах и хаосе погибло 334 человека, из них 186 детей", - пишет корреспондент LeMonde в Москве Николя Рюиссо.

"(...) Даже сегодня это неудобная трагедия для Кремля", - считает Андрей Колесников из Московского центра Карнеги. Он не удивлен, что 1 сентября 2019 года, как и в предыдущие годы, Владимир Путин не поехал в Беслан на памятные мероприятия в школе, превращенной в мемориал. Помимо короткого ночного приезда сразу после штурма, кремлевский лидер за пятнадцать лет не был там ни разу. "Беслан не вписался в официальную историю России, которая, по мнению властей, может быть лишь серией побед", - напоминает Андрей Колесников.

"В Беслане выжившие, в том числе около 700 раненых, пытаются восстановить свою жизнь, разрываясь между поминовением и негодованием, - говорится в публикации. "Мы постоянно переосмысливаем события 1, 2 и 3 сентября 2004 года. Здесь остается столько серых зон", - с горечью сказала в этом году во время церемонии энергичная председатель комитета "Матери Беслана" Сусанна Дудиева.

"(...) В то же время комитет "Матери Беслана" продолжает борьбу за то, чтобы узнать правду. Официальное расследование позволило добиться пожизненного заключения единственного террориста, взятого живым. Но множество вопросов остались без ответа. Родители осуждают халатность, коррупцию и некомпетентность властей, обвиняя их в том, что они не смогли предотвратить захват заложников, а затем начали штурм с целью убийства террористов, а не освобождения детей", - отмечает автор статьи.

(...) "Для чего России нужна правда о Беслане?" - вопрошает политолог Константин Эггерт. И продолжает: "Официальная версия заключается в том, что в смертях безвинных всегда прежде всего виноваты террористы. Пятнадцать лет назад российское общество проглотило ложь и недомолвки Кремля после теракта в Северной Осетии. И оно еще само не до конца осознало последствия этого".

"Беслан отнюдь не стал местом всероссийских памятных мероприятий, напротив, он вызывает все большее безразличие. Согласно опросу Левады-центра, абсолютное большинство россиян помнят о трагедии в Беслане. Однако доля не знающих или забывших о теракте продолжает увеличиваться и сейчас составляет около 10%. А 51% респондентов считают, что что в гибели заложников виноваты исключительно террористы, в то время как в 2014 году этот показатель составлял 39%", - передает Le Monde.

"На фоне властей, которые стремятся ограничить работу следствия и ослабить память о событиях в Беслане, редкими исключениями являютсярасследования оппозиционного издания "Новая газета" и недавний фильм популярного блогера Юрия Дудя. Матерей Беслана, задающих неудобные вопросы, в Москве даже иногда обвиняют в соучастии в терроризме. В 2017 году Европейский суд по правам человека установил, что государственные спецподразделения в ходе штурма применяли чрезмерное количество взрывчатых веществ и оружия неизбирательного поражения. Однако ни один чиновник не был привлечен к ответственности", - отмечает Рюиссо.

"Увы, не все решения Страсбургского суда принимаются во внимание в России. Это печально", - говорит Сусанна Дудиева. Столкнувшись с молчанием и забывчивостью Москвы, в этом году она снова отметила эту трагедию в одиночестве, в узком кругу матерей Беслана", - резюмирует журналист.