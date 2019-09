12 сентября 2019 г. Эндрю Хиггинс | The New York Times Какой шпион? Кремль выставляет завербованного ЦРУ помощника выпивохой, не имевшим никакого веса "Он слишком много пил, бросил свою больную престарелую мать и - согласно собственной версии России о человеке, изображаемом в США высокоценным шпионом, проникшим глубоко в Кремль - не имел никаких контактов с президентом Владимиром Путиным. Спустя всего несколько часов после того, как The New York Times и другие американские новостные издания на этой неделе рассказали, как неназванный российский информатор помог ЦРУ сделать вывод, что Путин дал приказ и организовал кампанию по вмешательству в выборы 2016 года в США, Россия завела свою пропагандистскую машину, чтобы представить совершенно другой образ того же человека, которого контролируемые государством средства массовой информации назвали Олегом Б. Смоленковым", -пишет The New York Times. "Вместо супершпиона, который регулярно видел Путина и стал "одним из самых ценных активов ЦРУ", российские чиновники, контролируемые государством новостные издания и прокремлевские газеты теперь представляют его выпивохой, не имевшим никакого веса и доступа к кремлевским секретам", - говорится в статье. "Ни один американский чиновник не утверждал, что источник ЦРУ входил в ближний круг Путина. Тем не менее, если информатором был Смоленков, которому сейчас 50 лет, то он занимал позицию, представлявшую интерес для ЦРУ : он был помощником высокопоставленного чиновника, близкого к Путину. Любой на этом посту мог бы предоставлять важный поток информации правительству Соединенных Штатов", - пишет The New York Times, указывая, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил во вторник журналистам, что Смоленков был уволен несколько лет назад со скромной должности в Кремле, и "не относился к категории высоких или высших должностных лиц". Эта работа, добавил он, не предусматривала прямых контактов с президентом. "(...) ЦРУ от комментариев отказалось, а The New York Times не смогла самостоятельно подтвердить, что Смоленков действительно был шпионом, эвакуированным Соединенными Штатами", - подчеркивается в публикации. "По словам нынешних и бывших американских чиновников, многое из того, что российское правительство распространяет через контролируемые государством СМИ, является дезинформацией. Информации о Смоленкове, по их словам, нельзя доверять. Принижение важности тех, кто был завербован противником, является такой же частью шпионского дела, как и преувеличение важности тех, кто был завербован своей собственной стороной", - отмечает газета. "Это довольно стандартная практика - преувеличивать собственные разведывательные победы и минимизировать победы соперников", - сказал Марк Галеотти, эксперт по российской системе безопасности в Школе славянских и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона. Это отчасти просто попытка контролировать ставящее в неловкое положение публичное освещение. Но, добавил он, "надежда - вероятно, тщетная - состоит в том, чтобы зародить сомнения в умах руководителей разведки и потребителей с другой стороны в реальной ценности предоставленных источником сведений". "Вопрос о том, был ли бывший кремлевский чиновник настолько ценным, как его описывают американцы, или же он такой отщепенец, как утверждают теперь русские, является вопросом первостепенной важности, - предполагает The New York Times. - На его реноме основывается вопрос, лежащий в центре не только отношений Вашингтона с Москвой, но и американской политики: насколько точным был вывод разведывательного сообщества США, обнародованный в рассекреченном докладе в январе 2017 года, согласно которому лично Путин "дал приказ" о кампании влияния в 2016 году, нацеленной на президентские выборы в США" и проявил " явное предпочтение избранному президенту Трампу?" "Эвакуированный из России в 2017 году информатор, кем бы он ни был, сыграл важнейшую роль для разработки оценки разведывательного сообщества о кампании вмешательства, проводившейся Москвой. В отчетах информатора в 2016 году детализировались намерения и приказы Путина, что привело к тому, что ЦРУ с "высокой степенью уверенности" заявило, что взлом Национального комитета Демократической партии был работой российского правительства", - пишет издание. "Для администрации Обамы показания источника, находящегося внутри власти, были критическими; это дало ей то, чего им не хватало - понимание роли российского руководства в этой новой, инновационной атаке на американский демократический процесс. Именно в показаниях этого шпиона была описана скоординированная кампания, приказ о которой дал сам Путин, как говорится в докладе разведки, обнародованном в январе 2019 года", - говорится в публикации. (...) Смоленков, "которого около 15 лет назад направили в Вашингтон для работы в российском посольстве, фигурировал в дипломатических списках как "второй секретарь" и указывалось, что его сопровождает его тогдашняя супруга Регина (Впоследствии он женился на женщине, на 16 лет моложе, Антонине, которая также работала в среде российской бюрократии). (...) В то время Смоленков работал под руководством российского посла Юрия Ушакова, опытного дипломата, который впоследствии стал дипломатическим советником Путина в Кремле", пишет газета. "Неясно, где и когда ЦРУ завербовало своего информатора, хотя это было десятилетия назад, по словам людей, знакомых с этим вопросом. Если шпионом был Смоленков, его командировка в Вашингтон дала агентству достаточно возможностей для его дальнейшей разработки, - считает издание. - Ушаков является именно тем чиновником, близким к Путину, в котором было заинтересовано агентство. С 2012 года Ушаков, которому сейчас 72 года, является помощником Путина по внешней политике в Кремле. И Ушаков был вовлечен во все крупные противостояния между Россией и Западом в последние годы - от вторжений на Украину до аннексии Крыма и противостояний по контролю над вооружениями с США". "(...) После возвращения в Россию Смоленков (... ) присоединился к президентской администрации, отдельной системе, в качестве помощника, а затем "главного советника" Ушакова, бывшего посла в Вашингтоне. (...) Галеотти, эксперт по российской безопасности, считает, что хотя позиция Смоленкова и была довольно скромной, она, вероятно, могла предоставлять ему "значительный доступ". При этом он добавил, что "русские используют разведданные с разделенным доступом на основе служебной необходимости в доступе к информации, и я бы проявил скепсис, оценивая, видел ли он какие-либо оперативные материалы". "Как и во многих правительствах, российские профессионалы в области внешней политики имеют настороженные отношения с разведывательными службами своей страны, в частности, с военной разведкой ГРУ, которая обвиняется в том, что она возглавила вмешательство Москвы в выборы. По мнению экспертов, это делает крайне маловероятным, чтобы Смоленков или даже Ушаков знали о секретной программе российских шпионов по подрыву американской демократии", - отмечается в публикации. "Известные биографические данные Смоленкова настолько скупы, что вызвали спекуляции в российских социальных сетях о том, что он не предоставлял ЦРУ секретную внутреннюю информацию, а действовал просто как "курьер", поставляя американцам информацию, полученную более высокопоставленным агентом, который еще не раскрыт. Но такие домыслы сами по себе могут быть дезинформацией, поскольку нет более простого способа помешать работе разведывательного аппарата какой-либо страны, чем посеять семена подозрений о скрытых предателях. В 1960-х и 1970-х годах ЦРУ было парализовано бесконечной охотой на двойных агентов, которую вел Джеймс Джезус Энглтон, глубоко параноидальный глава контрразведки агентства", - напоминает газета. "Российские и американские версии деятельности Смоленкова расходятся настолько резко, что даже манера его побега из России полна противоречий. Американские чиновники описывают секретную операции в 2017 году по "эксфильтрации" - шпионского слова, обозначающего выведение агента - в безопасную обстановку. Россия, однако, детально рассказала о более приземленном отъезде, заявив, что Смоленков отвез свою вторую жену и троих детей в отпуск в Черногорию, популярное туристическое направление среди россиян на побережье Адриатического моря, а затем отбыл в США, где в 2018 году купил дом на свое имя в Вирджинии за 925 тыс. долларов. Единственное, что известно наверняка - резюмирует The New York Times, - это то, что он и его семья исчезли. Россияне возбудили дело об убийстве после того, как они исчезли, но закрыли его, когда тел не могли найти". (...) Источник: The New York Times



