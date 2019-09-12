Путин оставляет Россию стоять под дождем

"Россия переживает стагнацию и находится в международной изоляции. Если Владимир Путин хочет остаться у власти, ему необходимо поднять экономику страны. Это сложнейшая задача", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Зонт демонстрирует власть Владимира Путина: когда летом 2018 года на чемпионате мира по футболу российский президент вручал кубок, шел ливень, но только он один не промок на поле, - отмечает автор публикации Кристиан Штайнер. - Главы Франции и Хорватии, президент FIFA стояли под дождем. Несмотря на плохую погоду на финале, чемпионат мира стал для России абсолютным успехом".

"Спустя год дубинки полицейских снова спустили на землю последнего московского мечтателя. Кремль видит угрозу для себя даже в незначительных выборах в Мосгордуму и принимает жесткие меры. Новое недовольство людей подпитывается не только нехваткой демократии. Россияне скорее разочарованы сегодняшней экономической моделью, которая привела страну из процветающих 2000-х годов к стагнации", - указывает издание.

"Реальные доходы падают на протяжении нескольких лет, и даже по прогнозам оптимистов рост экономики в 2019 году составит лишь немногим больше 1%. С 2013 года чистый доход россиян упал примерно на 10%".

"Доходы россиян урезаются и увеличенными налогами, а нужное, но радикальное повышение пенсионного возраста возмущает множество людей. Эти тенденции давят своей тяжестью на рейтинг президента. Путин обещал своему народу хорошую жизнь в обмен на отказ от политических свобод. Если он не сможет выполнить это обещание, ему придется опасаться за свою власть", - считает Штайнер.

Вскоре после переизбрания на четвертый президентский срок Путин обещал совершить экономическое чудо. "Ядром новой политики экономического роста являются миллиардные инвестиции в инфраструктуру. То, что кажется целесообразным, при ближайшем рассмотрении зачастую оказывается лишь манией величия. Даже кремлевским планировщикам пришлось осознать, что намеченный мост в никуда не принесет ничего, кроме высоких затрат", - говорится в статье.

"Проблемой в России является не только нехватка инвестиций. Слишком много денег оказывается в карманах владельцев строительных компаний, поддерживающих хорошие связи с Кремлем или со спецслужбами. Именно вокруг спецслужб и бывших военных сформировалась прослойка, живущая за счет государства: силовики набивают себе карманы, получают заказы и взятки и дают строптивым предпринимателям почувствовать, кто в доме хозяин".

"В России существует два мира: Москва и остальная часть страны, - продолжает Штайнер. - Москва обладает магической притягательностью и продолжает расти. (...) В центре города ежедневно появляются новые рестораны, а лимузинов Maybach в Москве, неверное, разъезжает больше, чем по всей Германии. Процветают и отдельные стартапы - если где-то в стране и есть инновации, то в столице".

Но лишь в паре часов езды от столицы мир выглядит иначе. "Вместо роскошных улиц, пешеходных зон и парков - глушь, отсталость и выбоины на дорогах, если они вообще заасфальтированы. Если бы не было высоких субсидий на природный газ, многие люди в провинции, вероятно, не знали бы, как им оплачивать счета за электричество, газ и воду".

"В стагнации виноват и Путин. Шеф Кремля чрезмерно увлекся своей внешней политикой и изолировал страну. (...) Население все больше замечает, что ему приходится платить за международную изоляцию. Но не только иностранные санкции ослабляют экономику страны. Почти такой же отрицательный эффект имеют и ответные санкции. (...) Москва хочет по возможности все производить внутри страны. Расплачиваются за это потребители, покупающие менее качественные товары по более высокой цене".

"Агрессивная внешняя политика отпугивает и другие бывшие страны Советского Союза. Традиционные союзники России превратились в ее заклятых врагов", - подчеркивает Штайнер. Между Москвой и Тбилиси царит молчание, отношения с Украиной остаются напряженными, Казахстан и Узбекистан "заметили, что кошелек Китая гораздо больше кошелька Кремля". "Россия ощутимо теряет свой вес", - констатирует журналист.

Российским компаниям не хватает иностранных денег и технологий, а многие инвесторы все еще не забыли случай арестованного американского инвестора Майкла Калви.

"Без свободной юстиции и правовой безопасности для инвесторов и предпринимателей справиться со слабым экономическим ростом будет невозможно, - уверен автор статьи. - Но Россия не хочет по-настоящему меняться. Для этого те, кто извлекают выгоду из существующего положения вещей, слишком удобно устроились. Государство продолжает расширять свое и без того очень большое влияние. Единственным, на чем еще держится страна, является макроэкономическая стабильность. Благодаря предусмотрительному Центробанку и строгой бюджетной дисциплине, Россия избавилась от зависимости от иностранных денег. (...) Так в случае кризиса можно будет, по крайней мере, избежать худшего".

"Но хватит ли этого? Путину по-прежнему придется делать ставку на дубинки своих полицейских. Последние крупные протесты 2012 года Путин пережил без особых проблем и расположил к себе население своей внешнеполитической решительностью. На этот раз ответить должна внутренняя политика. Решающий вопрос, - резюмирует Neue Zürcher Zeitung, - состоит в том, удастся ли Путину преодолеть застой".