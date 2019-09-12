Когда смартфон становится важнее секса

"Немцы разучились наслаждаться свободным временем, и главная причина этому - смартфон, следует из репрезентативного исследования Freizeit-Monitor 2019, опубликованного в четверг Фондом вопросов будущего", - сообщает немецкое издание Die Welt.

"С научной точки зрения, это катастрофа. Мы хотим заниматься разными вещами, бездельничать, встречаться с друзьями, (...) но у нас это не получается, потому что мы боимся что-то пропустить и принять неверные решения", - говорит Ульрих Райнхардт, научный руководитель исследования. По его словам, свободное время все больше превращается для немцев в стресс.

Этому способствуют и соцсети, например, идеальные фотографии в Instagram. "Они боятся даже того, что другие развлекаются больше, - отмечает исследователь. - Сегодня существует тренд к оптимизации, который касается всей жизни. Работы, тела и свободного времени". Это, по его словам, и создает стресс", - говорится в статье.

"58% опрошенных указали, что слишком активно проводят свое свободное время. Особенно подростки, молодые взрослые и люди без пары перепрыгивают с одного дела на другое, хотят всюду успеть и ничего не пропустить. "В результате многие люди теряют способность наслаждаться своей активностью", - таков вывод, сделанный в исследовании".

"Стресс свободного времени влияет даже на сексуальную жизнь людей, - отмечает издание. - По данным Freizeit-Monitor, лишь примерно каждый второй житель Германии (52%) занимается сексом хотя бы раз в месяц. По словам Райнхардта, пять лет назад таких было еще 56%. Причину исследователи видят в чрезмерном использовании смартфонов. "Когда партнер все время сидит в телефоне, создается не совсем романтическое настроение", - отмечает ученый. По его словам, с ростом медиализации люди все реже проводят время вдвоем".

Лучше всего со своим свободным временем справляются, очевидно, пенсионеры. Согласно исследованию, они больше остальных довольны тем, как они проводят свое свободное время. По мнению исследователей, это связано не только с тем, что они менее зависимы от смартфонов, но и с тем, что люди старшего поколения обладают большим жизненным опытом, знают, что благоприятно для них, и не хотят всегда и везде успевать, передает издание.

Из этого можно вывести и формулу свободного времени, способствующего отдыху, пишет Die Welt. "Меньше сравнивать себя с другими, наслаждаться моментом, заниматься одним делом вместо многозадачности, меньше анализировать и, прежде всего, сознательно отказываться от гаджетов", - советует Райнхардт.