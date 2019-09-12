Мощнейшая геомагнитная буря могла бы уничтожить наши компьютеры

"В 1859 году англичанин Ричард К. Кэррингтон увидел две короткие вспышки на Солнце. Тогда пострадали лишь телеграфные линии, но сегодня всплеск солнечного излучения мог бы уничтожить мировую инфраструктуру", - пишет на страницах немецкого издания Die Welt Герд Кювелер, экс-профессор программной инженерии Рейн-Майнского университета.

"Солнечная активность вызывает различные явления, часть из которых можно наблюдать в телескоп. Прежде всего это возникновение темных солнечных пятен, которые, хотя и выглядят впечатляюще, являются безобидными. Солнечные вспышки, в свою очередь, и корональные выбросы массы, наблюдать которые можно только с помощью спутников, "обстреливают" верхние слои нашей атмосферы рентгеновским излучением и электрически заряженными частицами", - говорится в статье.

"Их воздействие на наше состояние и даже на наше здоровье не доказано и маловероятно, так как обычно озоновый слой защищает нас от сильного излучения, а магнитное поле Земли от частиц высокой энергии. (...) Тем не менее, при повышенной активности такая "бомбардировка" частицами оказывает разрушающее воздействие на спутники, космические станции и даже линии электропередачи на Крайнем Севере, где магнитное поле Земли дает лишь незначительную защиту".

"Во время особенно сильной геомагнитной бури 13 марта 1989 года в канадской провинции Квебек 6 млн человек в течение 9 часов оставались без электричества. Нанесенный бурей ущерб составил 500 млн долларов, не в последнюю очередь из-за перегоревших трансформаторов", - отмечает автор публикации.

Впервые солнечные пятна на Солнце обнаружил 1 сентября 1859 года британский исследователь-любитель Ричард К. Кэррингтон. На самом деле он наблюдал мощную вспышку и сопровождавший ее корональный выброс массы, устремившиеся к Земле.

"Во времена Кэррингтона это еще не было большой проблемой. Пострадали лишь некоторые телеграфные линии, один оператор получил удар электрическим током. Но сегодня, в эпоху технологий, последствия были бы катастрофическими, - указывает Кювелер. - Электросети, спутники и большая часть микроэлектроники на Земле были бы уничтожены. По оценке NASA, возможный ущерб мог бы составить 1-2 трлн долларов, а на восстановление инфраструктуры потребовалось бы до 10 лет".

"Согласно имеющимся спутниковым данным, наша планета едва избежала похожей по силе геомагнитной бури 23 июля 2012 года. Как показывает анализ ледяных кернов, геомагнитные бури такой интенсивности повторяются на Земле в среднем раз в 500 лет".

"Мы не можем предотвратить возникновение мощнейших солнечных вспышек, однако работающая система раннего оповещения, как минимум, могла бы уменьшить возможный ущерб, например, можно было бы своевременно узнать, какое полушарие Земли пострадает". Можно было бы соответствующим образом управлять спутниками или, например, прервать электроснабжение на Земле, отмечает Кювелер.

Некоторые страны более или менее интенсивно работают над прогнозированием подобных событий. Например, в начале 2010 года NASA была запущена "Обсерватория солнечной динамики", в Европе экспертная группа ESA проводит анализ данных измерений космического аппарата Soho, наблюдающего за Солнцем.

"В целом против опасностей из космоса можно было бы предпринимать больше, однако политика направляет ресурсы прежде всего на предупреждение экологических катастроф, вызванных деятельностью человека. (...) Конечно, маловероятно, что в ближайшее время может наступить один из худших сценариев, однако, какой бы ни была статистика, они могут случиться уже завтра", - пишет Die Welt.