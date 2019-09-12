Почему слабеет партия Путина?

"В Москве кандидаты допущенной государством оппозиции получили на выборах в воскресенье 20 мест из 45. (...) Правительство утешает себя тем, что кандидаты партии Путина "Единая Россия" пробились в большинстве городов, однако не в наиболее важных. Почему партия слабеет? - задается вопросом немецкое издание Die Zeit. - Этому есть три причины, и одна из них связана с самим Путиным".

"Когда-то Путин создал "Единую Россию" для того, чтобы она занимала для него места в региональных парламентах. Но многие россияне устали от государственной власти. Они едва ли ходят на выборы, а недовольство в некоторых городах вылилось на улицы. (...) Государственная власть реагирует на протесты неуверенно. Сначала слишком пассивно, потом слишком жестоко и, наконец, растерянно, ведь многие люди не поддаются запугиванию. (...) В отношениях между властью и народом что-то нарушилось", - констатирует автор публикации Михаэль Туманн.

"Вторая причина слабости путинской партии заключается в ловкой тактике оппозиции, - полагает журналист. - Она распознала, что из-за крайне низкой явки на муниципальные выборы можно легко повлиять".

"И, наконец, слабость партии связана с самим Путиным. Он не демократ, для него важен высокий рейтинг. Его система основывается на личном одобрении гражданами президента. Когда в 1999 году он впервые выступил в качестве кандидата, избрание серого бюрократа спецслужб политтехнологи объясняли так: Путин якобы наведет порядок, поставит на место олигархов, преступников и чеченцев, он снова поднимет государство", - пишет Туманн. Затем Путин стал тем, кто "отомстит за униженную российскую нацию": вернет Крым, остановит НАТО, даст отпор Америке.

Сегодня система Путина "основывается на сотнях тысяч полицейских и солдат для обеспечения внутреннего порядка, на судьях, следователях и спецслужбах". "Но Путину неприятно все больше зависеть от этой второй колонны своей власти. Чем больше он зависит от аппарата безопасности, тем менее устойчивой становится его власть", - заключает Die Zeit.