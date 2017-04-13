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13 апреля 2017 г.
13 апреля 2017 г.

Серджо Романо | Corriere della Sera

Не нужно забывать, что в Сирии идут две войны

Еще несколько дней назад новый президент Америки, кажется, считал, что сирийский президент Башар Асад необходим для политического решения, которое должно будет рано или поздно положить конец гражданской войне в Сирии, пишет дипломат, историк и писатель Серджо Романо в статье для Corriere della Sera. "Теперь мнение Вашингтона поменялось, и правление семьи Асадов, по словам госсекретаря США, подходит к концу", - отмечает автор.

"Не исключено, что эта линия может измениться, - так уже случалось, - замечает Романо. - Однако химическая атака против города Хан-Шейхун и негодование, выраженное Дональдом Трампом в последовавшие за ней часы, делают такую перспективу невероятной, по крайней мере пока". Россия продолжит защищать Асада, "но, возможно, ей и вправду придется пожертвовать своим главным союзником в регионе". Если Асада вынудят уйти, то он пополнит многочисленною группу авторитарных арабских лидеров, потерявших власть в период с 2003 по 2011 год. Что потом случилось, всем известно, пишет Романо, добавляя, что сирийский клубок но фоне всех прочих - самый запутанный.

В Сирии ведется двойная война. "Первая - это война политическая и социальная, а вторая, намного более опасная и кровавая, - это противоборство шиитов и суннитов, двух основных религиозных течений ислама, - поясняет историк. - Последствия этого двойного конфликта хаотичны". Иран и "Хизбалла" - шииты и решительно защищают своих "двоюродных братьев" - алавитов, сторонников Асада. В свою очередь, суннитов, которые сражаются против Асада, поддерживают их единоверцы в Персидском заливе, даже если те принадлежат к джихадистским группировкам и непосредственно к "Исламскому государству"*.

"В этой истории западные демократии находятся между Сциллой и Харибдой, - продолжает Романо. - Они могут приложить все усилия к выдворению Асада, лишив его какого-либо международного признания или же нанеся ему серьезный военный удар, как в случае с американскими ответными действиями. Но так они рискуют оказать содействие силам оппозиции - ИГИЛ*, с которым борется в Мосуле иракская шиитская армия при поддержке США".

"Единственный способ выйти из этой запутанной ситуации - это, видимо, решить, какой враг хуже: Асад или фанатичный радикальный исламизм? - утверждает дипломат. - Россия сделала выбор, не колеблясь, потому что она хочет сохранить свои базы, ей нужно противостоять опасному исламизму у себя дома, и у нее есть лидер, который может диктовать свою линию. В то же время западные демократии должны отчитываться за свои действия перед общественным мнением и следить за настроениями избирателей. Но, если они решили, что устранение Асада - это обязательное условие, они должны хотя бы подготовиться к тому, что может случиться в Сирии на следующий день после этого, - подытоживает автор. - И особенно европейцы не должны забывать, что Средиземноморье - это их дом, а не американцев".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.

Источник: Corriere della Sera


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