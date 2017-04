13 апреля 2017 г. Сьюзан Залкинд | The Daily Beast Бостонский террорист сказал ФБР, что его искали загадочные "мужчины в костюмах" "За два года до того, как Тамерлан Царнаев устроил взрыв на Бостонском марафоне вместе со своим младшим братом Джохаром, он рассказал агентам ФБР о том, что четверо мужчин, назвавшие себя агентами бюро, хотели с ним поговорить", - сообщает Сьюзан Залкинд в американском издании The Daily Beast. Как пишет автор, это "странное утверждение террориста было обнародовано впервые на этой неделе, когда ФБР опубликовало свои записи, сделанные во время допроса Царнаева 22 апреля 2011 года в тесной квартире его семьи в Кембридже". Двухстраничная записка начинается с заявления Царнаева о том, что к его коллеге (чье имя скрыто) подошли четверо "молодых симпатичных мужчин в костюмах", представившиеся агентами ФБР и выразившие желание "поговорить с Тамерланом", сообщает автор. "Как говорится в записке, мужчины не предъявили никаких документов или визиток, - пишет издание. - Коллега Царнаева не увидел их машину, когда они уехали, и они не вернулись". Агенты ФБР, которые допрашивали Царнаева, указывают, что они не знают, кто были те симпатичные мужчины в костюмах, и описывают их как "неустановленных личностей". Автор сообщает, что представитель ФБР отказался комментировать обнародованную записку, заявив, что бюро позволяет "документу говорить самому за себя". Дон Борелли, ранее работавший следователем в Межведомственном антитеррористическом центре в Нью-Йорке (New York Joint Terrorism Task Force), а ныне служащий в консалтинговой фирме Soufran Group, отметил в беседе с изданием, что, судя по описанию четверых мужчин, на агентов ФБР они не похожи. Борелли, проработавший 25 лет в ФБР, объяснил, что, "когда сотрудники спецслужб пытаются завербовать агента, они обычно вступают в контакт с ним поодиночке". Перемещаться вчетвером - крайне необычно, если только агенты не собираются арестовать человека, добавил эксперт. Также Борелли сказал, что агенты обычно предъявляют документ или визитку. "Встреча Царнаева с агентами, которую описывает записка, состоялась примерно через шесть недель после того, как атташе ФБР по юридическим вопросам в Москве был предупрежден о Царнаеве и его матери Зубейдат российской спецслужбой, - говорится в статье. - Агенты ФСБ проинформировали агентов ФБР о том, что Царнаевы были "последователями радикального ислама" и собирались присоединиться к "бандитским подпольям" в Дагестане и Чечне, как сообщалось в докладе 2014 года главных инспекторов национальной разведки". Тем не менее, как говорится в докладе, агенты ФБР не расспросили Царнаева об этой информации во время допроса. По словам Майкла Джермана, прослужившего 16 лет в ФБР, "сложно делать выводы о качестве и масштабе расследования, исходя лишь из недавно обнародованной двухстраничной записки, однако рассказ о четверых мужчинах в костюмах звучит странно". По мнению эксперта, ныне сотрудника независимого центра публичной политики The Brennan Center (Нью-Йорк), странно, что резюме допроса начинается с рассказа о загадочной встрече, и на основании одной лишь записки даже не понятно, кто инициировал допрос. "Это агенты ФБР связались с Царнаевыми после предупреждения русских или Царнаевы связались с ФБР, поскольку они думали, что агенты хотят с ними побеседовать?" - задается вопросом Джерман. Борелли считает, что, как кажется, агенты ФБР допросили Царнаева в ответ на странный визит четверых симпатичных мужчин в костюме, а не в связи с российским предупреждением, сообщает автор. Как бы то ни было, расследование агентов пришло к выводу, что Царнаев не имел "связей" с терроризмом, и дело было закрыто три месяца спустя. Источник: The Daily Beast