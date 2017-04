13 апреля 2017 г. Тим Мак | The Daily Beast Экс-советник Трампа Картер Пейдж все еще поддерживает Россию, в то время как США прослушивают его сообщения "Несмотря на все жаркие дебаты вокруг его персоны, бывший советник Трампа Картер Пейдж продолжает выступать за более тесные отношения между Россией и США", - пишет The Daily Beast. Пейджа, кажется, не устрашило внимание, которое ему уделяет Комитет по разведке Палаты представителей, его статус фигуранта расследования сенатского Комитета по разведке и статья Buzzfeed, в которой разоблачается тот факт, что Пейдж передал документы агенту российской разведки в Нью-Йорке в 2013 году, говорится в статье The Daily Beast. "Даже вышедшая во вторник вечером статья The Washington Post, в которой говорилось, что ФБР добилось тайного постановления суда об отслеживании его коммуникаций, не заставила Пейджа замолчать", - отмечает автор статьи. "Пейдж воспринял последние разоблачения просто как доказательства того, что он стал жертвой попыток американского правительства заставить его замолчать", - пишет издание. На прошлой неделе после химической атаки Башара Асада в Сирии и последующих ракетных ударов США Пейдж отправил электронное письмо The Daily Beast, в котором он сокрушался о том, что гибели людей можно было бы избежать, если бы Россия и США пошли на сближение, передает газета. "Он утверждает, что продолжающиеся расследования вмешательства России в президентские выборы в Америке в 2016 году, которые сейчас проводятся в Палате представителей и Сенате, являются отвлекающими факторами, не позволившими осуществить разрядку в отношениях", - говорится в статье. Пейдж возмущается тем, что он называет "имеющей место траекторией холодной войны" в отношениях между США и Россией. "Подобно тому, как Франклин Делано Рузвельт и Иосиф Виссарионович Сталин обеспечили победу во Второй мировой войне благодаря основательному союзу, мы не можем в один момент говорить о спасении жизней, а в следующий - перекрывать предварительные линии переговоров, которые могли бы сделать это возможным", - заявил Пейдж. Источник: The Daily Beast