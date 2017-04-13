Война в Сирии: три сценария урегулирования без Асада

Вот уже шесть лет в Сирии бушует гражданская война. По оценкам ООН, она уже унесла жизни более 400 тыс. человек, обратив миллионы в бегство. Сутью проблемы был и остается сирийский диктатор Башар Асад: его обвиняют в жестоких преступлениях против собственного народа, в том числе в применении пыток и химического оружия, пишет Focus.

"Отношение Запада к Асаду неоднозначно и переменчиво: если раньше его считали реформатором, то после проявленной им жестокости в отношении своего народа он превратился в неконтролируемого диктатора. Однако, чем дальше затягивается конфликт, тем больше аргументов звучит в пользу того, что Асад возможно, меньшее из зол, поскольку без него страна окончательно погрузится в хаос, - пишет журналистка Аня Виллнер. - На подмогу сирийскому режиму пришли российские военные, стабилизировав власть Асада".

"Теперь ветер снова переменился - в первую очередь, с приходом новой администрации в США. Президент Трамп отдал приказ о ракетных ударах по сирийской авиабазе в ответ на предполагаемую химатаку, ответственность за которую возлагается на режим Асада. О смещении Асада заговорили министры иностранных дел стран G7. Глава американского Госдепа безуспешно пытался во время визита в Москву настроить патрона Асада на этот курс", - говорится в статье.

Автор публикации предлагает три сценария урегулирования конфликта в Сирии, не предусматривающие участие Асада.

Первый сценарий - создание переходного правительства и принятие новой конституции. "Подобное решение по душе многим западным политикам, а также части сирийской оппозиции", - замечает журналистка.

Однако этот "идеальный сценарий" вряд ли осуществим на практике, поскольку "Россия и Иран, будучи важными игроками в регионе, не имеют стратегических причин воплощать этот план в жизнь", говорится в статье. Другим камнем преткновения становится разрозненность сирийских оппозиционных сил, преследующих разные цели: от светских до откровенно исламистских. Кроме того, этот сценарий не берет во внимание такие факторы риска, как атаки ИГИЛ* и других подобных группировок.

Согласно второму сценарию, западная военная коалиция могла бы вторгнуться в Сирию в ходе широкомасштабной военной операции. "Возможно, таким способом можно было бы свергнуть Асада, который контролирует лишь часть страны. С самой серьезной проблемой союзники столкнулись бы после: быстро уйти из Сирии, оставив ее на произвол судьбы, не удастся. Пришлось бы остаться там на какое-то время, взяв на себя контроль над ситуацией".

Кроме того, указывает автор, подобная операция во многом противоречила бы международно-правовым аспектам и имела бы непомерно высокую внутриполитическую цену для союзных государств. Избиратели вряд ли ее одобрят. После неудачного опыта вторжения в Ирак вряд ли кто-то пошел бы на такой риск снова, считает Виллнер.

Третий сценарий является самым неблагоприятным из всех, но, увы, самым реалистичным. "Режим Асада свергнут, однако на его место не приходит адекватное правительство. В итоге может получиться, что режим Асада был той единственной силой, которая могла по крайней мере в некоторых районах страны гарантировать функционирующую государственность", - говорится в статье.

"Свержение Асада - и это ясно при рассмотрении третьего сценария - автоматически не принесет мира в страну и, тем более, не приведет к установлению демократического порядка в западном понимании. Для Запада это становится моральной дилеммой: дальше позволять Асаду убивать - тоже не выход", - резюмирует автор.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.