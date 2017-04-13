США дали "зеленый свет" Черногории на вступление в НАТО. Что будет дальше?

"Всего за день до встречи между президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне Североатлантический альянс приблизился на один большой шаг к присоединению нового члена - впервые за последние 8 лет. Речь идет о Черногории", - пишет обозреватель Foreign Policy Эмили Тэмкин.

По сообщению издания, во вторник президент США ратифицировал протокол о вступлении Черногории в НАТО после того, как присоединение этого небольшого балканского государства к крупнейшему в мире альянсу практически единодушно поддержал Сенат США.

Как отметил в электронной переписке с Foreign Policy национальный координатор по вопросам НАТО в Черногории Небойша Калуджерович, "одобрение вступления Черногории в НАТО со стороны США становится, в том числе, признанием проведенных реформ и интенсивной работы, проделанной Черногорией в ходе непростого процесса интеграции в состав альянса (...)".

"США стали одной из последних из 28 стран-членов НАТО, одобривших включение Черногории в состав организации. Сейчас это балканское государство ожидает лишь одобрения Испании (хотя парламент Испании одобрил членство Черногории, партии левого крыла опасаются, что расширение западного альянса спровоцирует гнев со стороны России)", - передает Foreign Policy.

"При условии согласия со стороны Мадрида Черногория присоединится к другим членам НАТО на саммите в мае и готовится к реакции со стороны России, - указывает газета. - Москва уже давно выступает и против присоединения Черногории к альянсу, и против расширения НАТО в целом, воспринимая его как провокацию".

"Черногория, со своей стороны, считает, что Россия уже предприняла попытки вмешательства, и обвиняет ее в соучастии в неудавшейся попытке государственного переворота в октябре прошлого года. Россия обвинения в свой адрес опровергает", - пишет Тэмкин.

"Россия издавна озвучивала свое негативное отношение к расширению НАТО, включая членство Черногории, и в данном случае предприняла действия беспрецедентного характера", - считает Калуджерович.

"Членство в НАТО может предложить защиту от полномасштабного наступления, однако не может обезопасить от других попыток России дестабилизировать ситуацию. Так, в 2007 году Россия осуществила крупномасштабную кибератаку на серверы банков и правительства Эстонии. С того момента Москва развернула кампанию, в рамках которой при помощи хакерских взломов, дезинформации и основанной на искаженных данных политической агитации она пытается посеять раздор внутри бывших прибалтийских республик, которые на сегодняшний день являются членами НАТО", - передает издание.

По словам сенатора Джона Маккейна, вместо того, чтобы провоцировать столкновение с Россией, вступление Черногории играет ключевую роль в ее сдерживании.

"Поведение со стороны русских во всем регионе и в мире в данное время неприемлемо", - заявил Маккейн.