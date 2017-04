13 апреля 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Тиллерсон и Лавров согласились, что по Сирии согласия нет Визит госсекретаря США в Россию, задуманный как первый контакт с нужным партнером, перерос в дипломатический вызов, пишут СМИ. Убедительность новой политики Трампа в Сирии сильно зависит от ответа Путина. Осторожный подход Тиллерсона развеял часть российского гнева, полагают СМИ, но Путин отвергает ультиматум по Асаду - МИД РФ демонстративно анонсировал встречи с министрами иностранных дел Сирии и Ирана. "В Кремле владеют игрой в затягивание, и в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон прочувствовал это в Москве: в то время как у президента Путина всегда находится время для главы немецкого МИДа Зигмара Габриэля или баварского премьера Хорста Зеехофера, в среду утром путинский пресс-секретарь Песков сказал лишь о высокой вероятности встречи Путина с Тиллерсоном. Тем не менее, вечером Путин нашел два часа для нового американского шеф-дипломата", - пишет обозреватель Der Spiegel Кристина Хебель. Перед приездом Тиллерсон вызвал негодование в Москве, обвинив Россию в несерьезном отношении или же некомпетентности, раз она допустила применения химического оружия сирийцами, напоминает журналистка. Также госсекретарь потребовал от Кремля определиться в сирийском конфликте - либо Россия на стороне США и их партнеров, либо вместе с сирийским президентом Асадом, Ираном и "Хизбаллой". Очень быстро стало ясно, что Кремль не допустит ультиматумов. Российское дипломатическое ведомство демонстративно анонсировало встречи - в четверг с сирийским министром иностранных дел, а в пятницу - в трехстороннем формате, с главой МИДа Ирана. Высказался и Путин. По его словам, "уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал". "Кремль из кожи вон лез, чтобы показать, как он возмущен обвинениями со стороны США в том, что Москва отчасти ответственна за случившуюся на прошлой неделе в Сирии атаку с использованием ядовитого газа", - комментирует визит Тиллерсона журналист The Times. Российские чиновники осудили "примитивность и хамство" американской риторики, а Путин сказал в телеобращении, что уровень доверия между странами деградировал. "Однако по окончании четырехчасовых переговоров с Сергеем Лавровым и дальнейших обсуждений с Путиным стало ясно, что сдержанный и осторожный подход Тиллерсона развеял часть российского гнева", - утверждает автор. Так, Лавров подтвердил, что Москва продолжит сотрудничество с Вашингтоном в борьбе с "Исламским государством"* и все еще считает допустимым, чтобы США добивались мира на Ближнем Востоке. "Вероятно, это было больше, чем ожидал Тиллерсон, - пишет автор статьи Биньон. - Это было облегчением для администрации Трампа и, возможно, для Москвы, приведенной в смятение недавними резкими ремарками со стороны администрации, с которой она надеялась делать дела". "По Сирии они согласились, что расходятся во мнениях", - делает вывод журналист. Тиллерсон повторил обвинения в адрес правительства Асада, российские власти назвали американский ракетный удар незаконным. Однако по поводу химатаки Лавров признал, что случилось нечто серьезное, и сказал, что хочет "честного расследования" силами ООН. Владимир Путин принял главу американского Госдепа Рекса Тиллерсона в последний момент, заставив его подождать, и это "демонстративный жест", считает автор публикации в Der Standard Александра Фёдерль-Шмид. Ракеты, выпущенные американцами по сирийской авиабазе в ответ на химическую атаку, в которой обвиняют режим Асада, подорвали надежды России на улучшение российско-американских отношений. "Неслучайно интервью с Путиным было опубликовано тогда, когда Тиллерсон уже находился в Москве. Путин упорно защищал сирийский режим от обвинений в использовании химического оружия и указал на нарушение американцами международного права", - говорится в статье. Путин подверг критике и страны НАТО, которые поддержали решение главы Белого дома о ракетных ударах по сирийской авиабазе. "Все кивают, как китайские болванчики", - заявил российский президент. По всей видимости, полагает журналистка, Путин все-таки "хочет подождать, как будет выстраиваться внешнеполитический курс Трампа". Военной акцией в Сирии и угрозами в адрес Северной Кореи Трамп лишь наставил флажков - доктриной это еще назвать нельзя. В отношениях с Москвой продолжает главенствовать неопределенность. Политику Трампа на российском направлении "непременно будет определять и внутриполитический расчет, направленный на демонстрацию максимальной независимости от Москвы", подчеркивает автор. "Похоже, традиционное противостояние сохранится и Путин и Трамп не станут лучшими друзьями". "Нет причин для того, чтобы Владимир Путин уступил по Сирии, и очевидно, что Дональд Трамп будет не в состоянии улучшить отношения России и США", - заявил Иэн Бреммер, президент американской консалтинговой компании Eurasia Group в интервью Corriere della Sera. Американский политолог "не удивлен не оправдавшим надежды исходом" двухсторонней встречи в Москве между госсекретарем США и главой российского МИДа. Бреммер считает, что "изначально Трамп действительно хотел улучшить отношения с Путиным, но его ослабило все то, что случилось после победы на выборах". То есть Трамп слишком слаб в политическом плане, чтобы мериться с Путиным? - уточнил журналист. "Это так", - подтвердил политолог. "Обама неделю терзался, решая, атаковать Сирию или нет, - сказал далее Бреммер. - Трамп не терзался, но не думаю, что он может пойти дальше этого". Эксперт выразил надежду, что американский рейд "хотя бы отбил у Асада охоту использовать химическое оружие", но считает, что Путин "несомненно, продолжит поддерживать" сирийского лидера и "сохранит свое присутствие в Сирии". Почему он должен уступить? - рассуждает политолог. "Большая семерка" и Европа разделены по вопросу возможности усилить давление на Россию, а "Трамп остается политически уязвимым на российском фронте", указывает он. Через три месяца после вступления Трампа в должность российско-американские отношения вернулись к прежней напряженности, став жертвой беззастенчивого поведения Путина и переменчивых взглядов Трампа и его молниеносно меняющегося подхода к политике, говорится в редакционной статье The New York Times. Визит госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву в среду стал еще одним свидетельством ухудшения отношений после того, как Трамп, отказавшись от прежнего невмешательства в гражданскую войну в Сирии, запустил 59 крылатых ракет по сирийской авиабазе, отмечает издание. "Российское руководство большую часть дня держало Тиллерсона в неведении, состоится ли встреча с Путиным. Когда они все же встретились, результаты не стали обнадеживающими", - пишет газета. Путин сказал, что уровень доверия с США "деградировал", в то время как Тиллерсон заявил, что отношения находятся "на низком уровне". В Нью-Йорке Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН, осуждающую химическую атаку Сирии, в восьмой раз защитив Асада от дипломатического воздействия, говорится в статье. Затруднит ли охлаждение отношений попытки Трампа привлечь Москву к борьбе против "Исламского государства"* в Сирии? "Сотрудничество на этом фронте, всегда вызывавшее сомнения, сейчас кажется невозможным", - полагают авторы. "Еще один вопрос - не усилит ли разгневанный Путин подрывную деятельность в Европе. Перед Трампом стоит задача разработать последовательную стратегию противодействия этим угрозам", - пишет NYT. Еще несколько дней назад новый президент Америки, кажется, считал, что Башар Асад необходим для политического решения, которое должно будет рано или поздно положить конец гражданской войне в Сирии, то теперь мнение Вашингтона поменялось, и правление семьи Асадов, по словам госсекретаря США, подходит к концу, пишет дипломат, историк и писатель Серджо Романо в статье для Corriere della Sera. Россия продолжит защищать Асада, "но, возможно, ей и вправду придется пожертвовать своим главным союзником в регионе", допускает автор и призывает задуматься: если Асада вынудят уйти, что случится потом? В Сирии ведется двойная война. "Первая - это война политическая и социальная, а вторая, намного более опасная и кровавая, - это противоборство шиитов и суннитов, - поясняет историк. - Иран и "Хизбалла" - шииты и решительно защищают своих "двоюродных братьев" - алавитов, сторонников Асада. В свою очередь, суннитов, которые сражаются против Асада, поддерживают их единоверцы в Персидском заливе, даже если те принадлежат к джихадистским группировкам и непосредственно к "Исламскому государству"*. "Западные демократии находятся между Сциллой и Харибдой, - продолжает Романо. - Они могут приложить все усилия к выдворению Асада, лишив его какого-либо международного признания или же нанеся ему серьезный военный удар, как в случае с американскими ответными действиями. Но так они рискуют оказать содействие силам оппозиции - ИГИЛ*, с которым борется в Мосуле иракская шиитская армия при поддержке США". "Единственный способ выйти из этой запутанной ситуации - это, видимо, решить, какой враг хуже: Асад или фанатичный радикальны исламизм? - пишет автор. - Россия сделала выбор, не колеблясь, потому что она хочет сохранить свои базы, ей нужно противостоять опасному исламизму у себя дома, и у нее есть лидер, который может диктовать свою линию. В то же время западные демократии должны отчитываться за свои действия перед общественным мнением и следить за настроениями избирателей. Но, если они решили, что устранение Асада - это обязательное условие, они должны хотя бы подготовиться к тому, что может случится в Сирии на следующий день". "И европейцы не должны забывать, что Средиземноморье - это их дом, а не американцев", - добавляет Романо. Поездка в Москву Рекса Тиллерсона должна была заложить основы для "нормализации" отношений между США и Россией, пишет корреспондент Le Figaro Филипп Жели. Госсекретарю надлежало успешно провести второй этап тактического скачка, совершенного Дональдом Трампом посредством ракетного удара в Сирии. При отсутствии желания Москвы оказать давление на Башара Асада, с тем чтобы он отказался от химических атак, президентское достижение оставалось лишь всплеском политики вмешательства в дела других государств, без четкой цели и стратегического воздействия, говорится в статье. "Дональд Трамп ликовал, что поразил мир своим приказом о ракетных ударах, которые в США приветствовала большая часть общественного мнения, комментаторов и депутатов. Но очень скоро стали возникать вопросы, - пишет автор. - Был ли выход за "красные линии", побуждавший к новым действиям? Станут ли США еще больше вовлекаться в дела Сирии? Теперь цель Америки - уход Асада?". Автор статьи считает, что усиливать свою вовлеченность США не будут, в то же время Асад уже не имеет будущего в глазах американской администрации. "Теперь вступает в игру оказание давления на Россию. Оно колеблется между иронией, осуждением и призывом к благоразумию. Либо русские дадут Дамаску себя обмануть, либо они станут соучастниками химических атак - вот на что все более открыто намекает Белый дом, доходя до обвинения в том, что российская сторона "покрывала" военные преступления", - пишет Жели. В любом случае Кремль "должен задуматься, хочет ли он продолжать партнерство с сирийским режимом, Ираном и "Хизбаллой", - сказал Тиллерсон. - Отвечает ли такой альянс интересам Москвы в долгосрочной перспективе, или она предпочитает восстановить партнерство с США и их союзниками, которые стремятся разрешить сирийский кризис?". Это предложение было холодно встречено в Москве, и Вашингтон оказывается на перепутье. Решение о дополнительных воздушных ударах "само собой, остается на столе", подтвердил в среду пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. "Путин поддерживает монстра, животное, - сказал Трамп. - Это очень плохо для России и для всего мира". Новая "умеренная политика вмешательства" Трампа могла бы считаться эффективной, если бы она предлагала набросок доктрины, говорится в статье. Стратегическая неожиданность, которую предпочитает президент, "может либо изменить расклад, либо оказаться пустым номером", считает Дерек Шолле, бывший замминистра обороны США. Американский военный историк Макс Бут настроен скептически: "Доктрина Трампа - это когда США оставляют за собой право использовать силу всякий раз, когда президент взволнован чем-то увиденным по телевизору". *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.