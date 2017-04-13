Новая политика вмешательства Трампа, непробиваемая для русских

Поездка в Москву американского госсекретаря Рекса Тиллерсона должна была заложить основы для "нормализации" отношений между США и Россией, пишет корреспондент Le Figaro в Вашингтоне Филипп Жели.

"Визит Рекса Тиллерсона в Россию, задуманный как вступление в контакт с нужным партнером, перерос в дипломатический вызов. Госсекретарю надлежало успешно провести второй этап тактического скачка, совершенного Дональдом Трампом посредством ракетного удара в Сирии. При отсутствии желания Москвы оказать давление на Башара Асада, с тем чтобы он отказался от химических атак, президентское достижение оставалось лишь всплеском политики вмешательства в дела других государств, без четкой цели и стратегического воздействия", - говорится в статье.

"Дональд Трамп ликовал, что поразил мир своим приказом о ракетных ударах, которые в США приветствовала большая часть общественного мнения, комментаторов и депутатов. Но очень скоро стали возникать вопросы, - пишет автор. - Был ли выход за "красные линии", побуждавший к новым действиям? Станут ли США еще больше вовлекаться в дела Сирии? Теперь цель Америки - уход Асада?".

Прежде всего, усиливать свою вовлеченность США не будут, убежден Жели. "Мы не отправим наземные сухопутные войска в Сирию, - заявил президент изданию The New York Post. - Наша политика та же, ничего не изменилось, мы не пойдем в Сирию", где уже присутствуют 800 "военных советников". И второе: Асад уже не имеет будущего в глазах американской администрации, которая неделю назад, казалось, смирилась с тем, что он останется у власти, полагает автор.

"Теперь вступает в игру оказание давления на Россию. Оно колеблется между иронией, осуждением и призывом к благоразумию. Либо русские дадут Дамаску себя обмануть, либо они станут соучастниками химических атак - вот на что все более открыто намекает Белый дом, доходя до обвинения в том, что российская сторона "покрывала" военные преступления", - пишет Жели.

В любом случае Кремль "должен задуматься, хочет ли он продолжать партнерство с сирийским режимом, Ираном и "Хизбаллой", - сказал Тиллерсон. - Отвечает ли такой альянс интересам Москвы в долгосрочной перспективе, или она предпочитает восстановить партнерство с США и их союзниками, которые стремятся разрешить сирийский кризис?".

Это предложение было холодно встречено в Москве, и Вашингтон оказывается на перепутье. Решение о дополнительных воздушных ударах "само собой, остается на столе", подтвердил в среду пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. "Путин поддерживает монстра, животное, - сказал Трамп. - Это очень плохо для России и для всего мира".

"Однако убедительность Трампа сильно зависит от ответа Путина на его действия в Сирии", - указывает Жели. Помимо выраженного гнева, "станут ли русские нам противостоять, если мы снова откроем огонь, борясь с использованием химического оружия, которое они сами запретили? - задается вопросом Роберт Форд, бывший посол США в Дамаске. - Я не верю в то, что Кремль отделается от Асада в ходе переходного политического процесса. Но он может убедить его отказаться от химических бомб".

В этом конкретном случае новая "умеренная политика вмешательства" Трампа могла бы считаться эффективной, если бы она предлагала набросок доктрины, говорится в статье. Стратегическая неожиданность, которую предпочитает президент, "может либо изменить расклад, либо оказаться пустым номером", считает Дерек Шолле, бывший замминистра обороны США по международной безопасности, перешедший на работу в Германский фонд Маршалла в США.

Американский военный историк Макс Бут настроен скептически: "Доктрина Трампа - это когда США оставляют за собой право использовать силу всякий раз, когда президент взволнован чем-то увиденным по телевизору".