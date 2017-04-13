Антигейская зачистка в Чечне

"Чеченские власти месяц назад начали практиковать карательные облавы и репрессии против реальных или предполагаемых гомосексуалистов. На обращения с вопросами об этих преступлениях российские власти взирают с полным равнодушием", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан

"Вымогательства полицейских и унижения в семейном кругу делали участь чеченских гомосексуалистов в последнее десятилетие все тяжелее. Но ситуация резко усложнилась за последние недели, судя по журналистскому расследованию, проведенному "Новой газетой" и подтвержденному российскими неправительственными организациями", - говорится в статье.

"Существует множество совпадающих свидетельств, которые фиксируют волну арестов лиц, подозреваемых в гомосексуализме, - передает журналист. - Впоследствии этих людей избивают, пытают и допрашивают в секретной тюрьме, расположенной неподалеку от Грозного".

Альви Каримов, пресс-секретарь могущественного лидера Чечни Рамзана Кадырова, назвал "абсолютной ложью" существование антигейской зачистки. Однако его аргументация является показательной, замечает автор: "Нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в нашей республике". Хуже того, член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова сочла уместным заявление, что "геи - это даже страшнее войны" и что чеченские власти "понимают те семьи, которые убивают гомосексуалистов".

"Трудно провести независимую проверку характера и масштаба антигейской кампании из-за атмосферы страха, установленной кланом "кадыровцев" - сторонников прокремлевского главы Чечни, находящегося у власти с 2005 года. "Чеченские геи напуганы. Они боятся даже нас, они никому не доверяют, даже после того, как сбежали из Чечни", - поясняет Игорь Кочетков, создатель "ЛГБТ-сети", ассоциации взаимопомощи, которая недавно предприняла попытку вывезти гомосексуалистов из Чечни.

Журналисту Le Temps удалось связаться с молодым гомосексуалистом, недавно сбежавшим из Чечни. Он сомневался, стоит ли рассказывать свою историю, и согласился лишь после того, как окружил себя максимальными мерами предосторожности.

Эмир (это псевдоним) почувствовал, что затевается что-то неладное, в середине марта: "Мои знакомые один за другим стали исчезать из социальной сети, где мы общались. Стало ясно, что на нас началась облава". До этого он уже слышал, что геи стали куда-то пропадать. "Трудно понять, то ли это убийства, то ли парни решили эмигрировать, никого не предупредив. Лично я скопил небольшие сбережения на этот случай", - рассказал молодой человек. Дамоклов меч навис над его собственной головой. "Типы, знавшие о моей гомосексуальности, угрожали, что расскажут об этом моей семье. Я вынужден был платить, но знал, что рано или поздно они заговорят. Для моей семьи это бесчестье - думаю, они меня убьют".

"Российские власти, призванные многими международными организациями провести расследование, явным образом устроили обструкцию", - считает автор статьи.

"Учитывая безупречную верность, выказанную Рамзаном Кадыровым в отношении Владимира Путина, российский президент, конечно, был бы в силах изменить ситуацию и положить конец террористической кампании. Но Путин, которого Кадыров признает пожизненным президентом, совсем не любит публично затрагивать эту тему. Он довольствовался тем, что как-то сказал: "Вроде бы их много, но среди моих знакомых их нет". В начале недели российский Минюст внес в список "экстремистских" материалов и запретил к распространению изображение Владимира Путина с символикой ЛГБТ, добавляет Гриншпан.