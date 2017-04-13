Внешняя политика по стопам Чавеса и Путина

"Самопровозглашенный "кандидат мира" Жан-Люк Меленшон также является убежденным антиатлантистом, который выступает за сближение с Россией Владимира Путина", - пишут журналисты французской Liberation Франсуа-Ксавье Гомес и Люк Матье.

"Генерал де Голль договорился со Сталиным, он также нашел понимание с Мао. В нужный момент я найду способ договориться с Путиным, речь идет о том, чтобы помешать возникновению войны на континенте", - заявил Меленшон 31 марта.

Кандидат на президентских выборах от движения "Непокорившаяся Франция" в случае своего избрания намерен организовать конференцию по "безопасности от Атлантики до Урала". "Сейчас время вести переговоры о границах. Не войну, а переговоры", - сказал он в ходе дебатов 20 апреля, прежде чем упомянуть о границе между Россией и Крымом. "Это крайне опасно", - возразил кандидат от социалистов Бенуа Амон, добавив, что было "неприемлемым со стороны Путина аннексировать территорию другого суверенного государства".

По сирийскому вопросу пропутинская позиция Меленшона неизменна. Кандидат неоднократно приводил аргументы Москвы, главного союзника Дамаска, по борьбе против "Исламского государства"*, в то время как начиная с сентября 2015 года российские бомбардировки нацелены главным образом на группировки повстанцев, выступающих против Асада, а не на ИГИЛ*", - отмечают журналисты.

По примеру Кремля, Меленшон также выступил против американских воздушных ударов 7 апреля, направленных на сирийскую авиабазу, в качестве репрессий за химическую атаку, совершенную за три дня до этого на город Хан-Шейхун. "Мы видели, как французский президент и его немецкий коллега заявили о своем полном одобрении безответственного преступного деяния со стороны американского президента", - утверждал он в Марселе.

Еще Мешеншон является поклонником Фиделя Кастро и венесуэльца Уго Чавеса, говорится в статье. "Многословно прославляя "боливарианскую республику Венесуэлу", в частности, после поездки туда летом 2012 года, Меленшон готов позаимствовать итог деятельности режима, готовый к использованию, указывая на успехи в области борьбы против бедности, безработицы и неграмотности", - передают журналисты.