13 апреля 2017 г. Уильям Дж. Броуд, Кенан Дэвис, Югал К. Пейтел | The New York Times Вероятно, Северная Корея готовит свой шестой ядерный тест "Новые спутниковые изображения позволяют предположить, что Северная Корея снова проведет еще одну подземную детонацию в рамках своих попыток научиться делать ядерное оружие - свое шестое взрывное испытание за десять лет, возможно, самое мощное за все это время, - сообщают Уильям Дж. Броуд, Кенан Дэвис и Югал К. Пейтел в The New York Times. - Северокорейские ядерные испытания неуклонно становятся более разрушительными, и эта страна продолжает преследовать свою давнюю цель - поставить ядерную боеголовку на межконтинентальную ракету, способную долететь до мишеней, расположенных по всему миру". "Недавно Соединенные Штаты отправили авианосец и другие военные корабли к Корейскому полуострову, чтобы этой демонстрацией силы отвадить Северную Корею от мысли испытывать ядерное оружие", - говорится в статье. "Изучая спутниковые изображения, эксперты отметили широкий спектр деятельности вокруг горы Мантапсан - пика высотой в одну милю, под которым Северная Корея проводит свои ядерные испытания. Под горой вырыта система тоннелей для первых пяти взрывов северокорейских ядерных бомб", - сообщают авторы. "Северная Корея часто отмечает важные даты демонстрацией военной силы, и аналитики говорят, что она может взорвать ядерную бомбу, чтобы отметить приходящийся на эту субботу день рождения основателя нации Ким Ир Сена, деда нынешнего лидера Ким Чен Ына", - передают журналисты. "Эксперты по спутниковым изображениям, военные журналисты со всего мира, геологи и физики отслеживают прогресс на этой отдаленной площадке, главным образом, наблюдая за работами по строительству тоннелей и зданий, движением грузовиков и перемещениями персонала, хотя их труднее увидеть, - говорится в статье. - Сейсмическая активность помогает отслеживать северокорейские детонации". "Гора Мантапсан - единственная активная площадка для ядерных испытаний в мире. Большинство ядерных стран давно отказались от таких взрывов в рамках координированных усилий покончить с гонкой вооружений и своими опасными и дорогостоящими спиралями военных действий и противоречий", - указывают авторы. Источник: The New York Times