Трамп и Путин: лучшие враги

Внутриполитический расчет сказывается на отношении Трампа к России, констатирует австрийское издание Der Standard. Владимир Путин принял главу американского Госдепа Рекса Тиллерсана в последний момент, заставив его подождать, и это "демонстративный жест", считает автор публикации Александра Фёдерль-Шмид.

"То, что Тиллерсон был вынужден ждать, выглядит унизительно для человека, которому Путин лично в 2013 году вручил орден Дружбы. Назначение бывшего главы Exxon-Mobil на должность госсекретаря приветствовалось в Москве так же, как победа на президентских выборах Дональда Трампа, но именно ему был адресован вчерашний невежливый жест российского президента, - пишет журналистка. - 59 ракет, выпущенных американцами по сирийской авиабазе в ответ на химическую атаку, в которой обвиняют режим Асада, подорвали надежды России на улучшение российско-американских отношений".

"Неслучайно интервью с Путиным было опубликовано тогда, когда Тиллерсон уже находился в Москве. Перспективы сотрудничества с американцами - особенно в военной сфере - не только не улучшились, но скорее ухудшились, заметил Путин. Он упорно защищал сирийский режим от обвинений в использовании химического оружия и указал на нарушение американцами международного права", - говорится в статье.

Путин подверг критике и страны НАТО, которые поддержали решение главы Белого дома о ракетных ударах по сирийской авиабазе. "Все кивают, как китайские болванчики", - заявил российский президент.

По всей видимости, полагает журналистка, Путин все-таки "хочет подождать, как будет выстраиваться внешнеполитический курс Трампа". Военной акцией в Сирии и угрозами в адрес Северной Кореи Трамп лишь наставил флажков - доктриной это еще назвать нельзя. В отношениях с Москвой продолжает главенствовать неопределенность. Все еще свежи в памяти предвыборные заявления Трампа. То и дело всплывают вызывающие недоумения связи сотрудников нового президента США с представителями России. Американские службы считают вмешательство Москвы в ход президентских выборов в США доказанным фактом, продолжают ходить упорные слухи о возможном давлении на Трампа в связи с его российскими связями, пишет Фёдерль-Шмид.

"Будущую политику Трампа в отношении России, в числе прочего, непременно будет определять и внутриполитический расчет, направленный на демонстрацию максимальной независимости от Москвы, - считает автор статьи. - Похоже, традиционное противостояние сохранится и Путин и Трамп не станут лучшими друзьями".