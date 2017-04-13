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13 апреля 2017 г.
13 апреля 2017 г.

Кристоф фон Маршалл | Tagesspiegel

Трампа словно подменили

"Дональда Трампа словно подменили - теперь он вернулся к традиционным позициям американской внешней политики, которые игнорировал во время предвыборной кампании. Во всех главных геостратегических вопросах - от России и Китая до отношения к НАТО - американский президент кардинально изменил курс", - пишет Кристоф фон Маршалл в Tagesspiegel, напоминая, что в прошлом главным козлом отпущения у Трампа был Китай, с Россией он желал улучшить отношения, а Североатлантический альянс называл "ненужным".

"Но спустя 70 дней на президентском посту его мировоззрение практически полностью перевернулось", - отмечает журналист. Теперь НАТО, по его словам, является "столпом американской союзнической политики", а Россия вновь стала противником. В частности, Трамп считает российского президента Путина "частично виновным" в химической атаке в Сииии, называет "зверем" его союзника Башара Асада и отмечает, что отношения с Москвой достигли исторического минимума". Кадры "ледяного" приема, оказанного Кремлем его госсекретарю Рексу Тиллерсону, лишь подтверждают это.

К Китаю же Трамп вновь относится как к партнеру: он видит в нем ключ к решению конфликта вокруг ядерных ракет КНДР.

"Конечно, можно осудить Трампа за непостоянство и беспринципность. Но в этих переменах можно заметить приближение к реальности и традиционным ориентирам американской геополитики. А их определяет внешнеполитический истеблишмент и военные, и на деле Трамп мало что может им противопоставить. И потому, чтобы его корректировка курса не выглядела как слабина, Трамп каждый раз ждет удобного случая, чтобы выдать ее за свою верность принципам", - резюмирует фон Маршалл.

Источник: Tagesspiegel


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