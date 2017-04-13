Тиллерсон в "морозилке"

Первый ознакомительный визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву "прошел в высокотоксичной атмосфере", пишет Клаус-Хельге Донат в газете Tageszeitung.

В целом, обе стороны согласны, что "коммуникационные каналы должны оставаться открытыми", но у России, как заметил Лавров, есть много вопросов к "очень неясным" и "противоречивым" идеям Вашингтона. Автор напоминает, что в ночь на пятницу Вашингтон уничтожил военный аэродром, с которого предположительно была совершена газовая атака с 80 погибшими. С тех пор "российско-американские отношения вновь достигли точки замерзания, и Тиллерсона приняли в Москве прохладно".

Президенты Дональд Трамп и Владимир Путин планировали "заново начать отношения", говорится в статье. Ходили слухи, что тезис Трампа "Америка прежде всего" и амбиции Москвы по расширению зоны своего влияния могли бы сместить международное соотношение сил. "Но не прошло и ста дней президентства Трампа, как отношения с Россией оказались в низшей точке со времен холодной войны", - констатирует автор.

Еще одним поводом для злобы, как говорится далее, стала встреча ведущих промышленных государств в итальянской Лукке в начале текущей недели: лидеры государств G7 потребовали от Москвы ухода сирийского президента Асада. Но представительница российского МИДа ответила, что "в Москву с ультиматумами ездить бесполезно".

"Таким образом, диапазон для переговоров довольно узок", - комментирует Донат. По мнению российского эксперта по внешней политике Федора Лукьянова, "вместо большой сделки Трампа пока что есть только пара мелких шажочков навстречу друг другу".

Более того, американский авиаудар показал Москве, насколько ограничено ее поле действия на Ближнем Востоке. Кремлю надо будет заново посмотреть на собственную военную мощь в регионе. США предупредили Москву об акции возмездия заранее. А была ли российская система ПВО в состоянии перехватить "Томагавки"?

"Российское вторжение в Сирию должно было вывести Россию из изоляции, в которой она оказалась после аннексии Крыма в 2014 году. Но признание России в качестве второй мировой державы при Дональде Трампе сильно отдаляется. Все идет не так гладко, и в союзниках у нее теперь - Иран, Сирия, да Северная Корея", - подытоживает Донат.