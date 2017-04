13 апреля 2017 г. Алан Смит | The Times Оправданного россиянина обвиняет в нечестной игре британский чемпион Британский чемпион по спортивной ходьбе Том Босворт обвинил в нечестной игре Сергея Широбокова - одного из семи российских спортсменов, на этой неделе получивших разрешение продолжать участвовать в международных соревнованиях. Босворт добавил, что летние чемпионаты мира перестанут заслуживать доверия, если Широбокову позволят в них участвовать, сообщает Алан Смит в The Times. "Хотя нет никаких свидетельств проступков Широбокова, 18-летний спортсмен недавно установил несколько личных рекордов на российских чемпионатах, чтобы победить на площадке, на которой состязалось несколько спортсменов, временно отстраненных [от международных соревнований] из-за допинга". Босворт написал в Twitter: "18-летний русский, победивший остальных обманщиков на российской национальной гонке на 20 км, допущен до гонки в Лондоне. Одна медаль ушла, вместе со всем доверием. Я верю в @London2017, что его не допустят к этому соревнованию". Источник: The Times