13 апреля 2017 г. Сэм Коутс | The Times МИД Великобритании поддержал план по санкциям "План Бориса Джонсона по санкциям полностью поддерживался чиновниками из МИД Великобритании", - пишет Сэм Коутс в британской газете The Times. Как сообщает издание, британский министр иностранных дел Борис Джонсон "получил документ по санкциям, подготовленный чиновниками МИДа перед саммитом "Большой семерки", прошедшим в Италии в понедельник и вторник, где остальные страны отказались публично поддержать этот план". Джонсон настаивает, что санкции "являлись частью многостороннего плана, имеющего полную поддержку Форин-офиса". В воскресенье, пишет автор, глава МИД полагал, что Франция и Германия "полностью его поддерживают", а на следующий день обе страны и Италия оказали ему сопротивление. "Эта перемена указывает на то, что министру иностранных дел могли дать плохой совет", - считает Коутс. Борис Джонсон "полагает, что его план, который может включать санкции против ключевых российских военных, по-прежнему может быть реализован где-то за шесть недель. Он утверждает, что на публике европейцы давали понять одно, а в непубличных обстоятельствах - другое", информирует газета. Автор сообщает, что, как кажется, "на Даунинг-стрит недовольны некоторыми аспектами того, как Джонсон действовал в этом случае", но британский премьер Тереза Мэй не может его отправить в отставку, так как она "нуждается в его помощи для того, чтобы убедить тори, поддерживающих "Брекзит", в том, что она добилась самой лучшей из возможных сделок от Европы". Сэр Малькольм Рифкинд, бывший министр иностранных дел от Консервативной партии, заявил, что "вмешательство Джонсона могло подорвать переговорную позицию госсекретаря США Рекса Тиллерсона, когда он встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым для переговоров в Москве", говорится в статье. "Мы получили худшую ситуацию, чем исходную, поскольку теперь при встрече с Лавровым русские скажут Тиллерсону: "Ну и что, тебя даже "Большая семерка" не поддержала", - цитирует издание заявление политика в программе Newsnight на канале BBC Two. Газета также сообщает, что сэр Тони Брентон, британский посол в России с 2004 по 2008 год, "призвал Британию отказаться от призыва к санкциям, заявив, что Москва "была бы счастлива" заключить сделку, чтобы отстранить Асада, если бы она могла быть уверена, что исламские экстремисты не займут образовавшуюся пустоту". В среду ночью "решительно настроенный Джонсон возобновил призывы к санкциям", пишет автор. Глава британского МИДа заявил, что ведется расследование под эгидой ООН "и что след, основывающийся на доказательствах, приведет - и я в этом не сомневаюсь - к конкретным людям, будь то представители сирийского режима или, возможно, русские, замешанные в координации сирийских действий". "Поэтому как наши друзья, которые раздумывают о санкциях, - и, между прочим, "Большая семерка" их в большой мере поддерживает - могут не принять их против людей, ответственных за убийство газом невинных детей?" - подытожил глава МИД Британии. Источник: The Times