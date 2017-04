13 апреля 2017 г. Том Парфитт | The Times Американских гостей предупреждают о жучках, грязных подвохах и "медовых ловушках" в России "Когда Рекс Тиллерсон прилетел в Москву для переговоров по сирийскому кризису, он присоединился к дипломатическому корпусу США, который должен следить за каждым его шагом", - пишет корреспондент The Times Том Парфитт. В надежно охраняемом посольстве США или в роскошной резиденции американского посла Джона Теффта "Спасо-Хаус" Тиллерсон однозначно бы находился под пристальной охраной и имел доступ к безопасным средствам связи. Однако вчера вечером выяснилось, что он забронировал номер в отеле "Ритц-Карлтон", где российские шпионы якобы сняли на видео Дональда Трампа с проститутками, согласно неподтвержденному досье, опубликованному в прошлом году, говорится в статье. "Тиллерсона в его первый визит в Москву в качестве члена правительства должны были проинформировать, что его разговоры, вероятно, будут прослушиваться во время посещения Кремля или зданий МИД", - пишет Парфитт, предполагая, что новый госсекретарь США, неоднократно бывавший в России и 12 раз встречавшийся с Путиным, должен иметь представление о методах работы российских спецслужб. В октябре 2014 года американские дипломаты сообщили ABC News, что число неприятных инцидентов в России возросло до уровня, невиданного с конца советской эпохи, отмечает автор. "Электронное письмо одного дипломата было взломано, а у другого прокололи шины автомобиля. По их словам, сотрудники службы безопасности ворвались в их квартиры ночью и разбросали их личные вещи. Методы работы включали в себя кражу пультов дистанционного управления от телевизоров, оставленную на память плюшевую игрушку и испражнение в уборных", - говорится в статье. "Дипломаты становились и жертвами "медовых ловушек", когда женатых мужчин соблазняют и снимают во время компрометирующих сексуальных контактов", - отмечает издание. Источник: The Times