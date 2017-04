13 апреля 2017 г. Эрин Каннингэм | The Washington Post Пока США отвлеклись, Россия и Иран начали выкраивать более существенную роль в Афганистане "По словам американских и афганских чиновников, Иран и Россия бросают новые вызовы влиянию США в Афганистане, воспользовавшись неуверенностью в будущем американской политики, чтобы укрепить связи с "Талибаном"* и ослабить поддерживаемое Западом правительство страны, - сообщает Эрин Каннингэм в The Washington Post. - Эти меры принимаются на фоне нарастания напряженности между Соединенными Штатами, Ираном и Россией из-за конфликта в Сирии, и чиновники предупреждают, что их результат может повредить шансам Афганистана на мир. Годами Иран и Россия добивались ухода США [из Афганистана]". "Теперь, когда "Талибан"* укрепляет свои позиции, а у Белого дома, по-видимому, нет ясной афганской политики, Иран и Россия активнее поддерживают повстанцев и потеснили Соединенные Штаты от региональной военной дипломатии, - говорится в статье. - По словам Кремля, в пятницу Россия проведет переговоры на высоком уровне с иранскими, пакистанскими и китайскими дипломатами. Однако Соединенные Штаты, разгневанные тем, что Москва с недавних пор тянется к "Талибану"*, не подтвердили, будут ли участвовать". "Россия "начала публично легитимизировать "Талибан"*, и недавние российские и иранские действия в Афганистане "направлены на подрыв Соединенных Штатов и НАТО", - сказал, выступая перед Сенатом в феврале, командующий войсками США в Афганистане - генерал армии Джон Николсон-мл. "В Афганистане находится примерно 8400 американских солдат, большая часть которых относится к миссии НАТО по поддержке афганских войск. Остальные - часть антитеррористической операции, направленной против "Аль-Каиды"* и местного филиала "Исламского государства"*", - говорится в статье. "По словам Николсона, Иран и Россия "ведут переговоры по поводу усилий" поддержать повстанцев "Талибана"*, и Россия "стала более настойчивой" за последний год", - передает Каннингем. "Мы знаем, что там есть диалог. Мы знаем, что между Ираном и Россией существуют отношения [в Афганистане]", - сказал Николсон. "По его словам, Иран, имеющий протяженную проницаемую границу с Афганистаном, "напрямую поддерживает "Талибан"* в восточной части страны", - сообщает журналистка. "Хотя Россия и шиитский Иран - маловероятные союзники для такой жесткой суннитской группы, как "Талибан"*, две страны годами играли по разные стороны конфликта. Обе были согласны с проведенным при поддержке США свержением "Талибана"* в 2001 году, и Иран был главным приобретателем выгоды от антиталибского Северного альянса. Однако в конце концов отношение Ирана и России к американскому присутствию испортилось, и постепенно обе страны стали видеть в нем угрозу", - говорится в статье. *"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида", "Талибан" - террористические группировки, запрещенные в РФ. Источник: The Washington Post