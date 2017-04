13 апреля 2017 г. Джерард Бейкер, Кэрол Ли, Майкл Бендер | The Wall Street Journal Трамп заявил, что он предложил Китаю лучшие торговые условия в обмен на помощь по Северной Корее "Президент Дональд Трамп заявил в среду, что он предложил президенту Си Цзиньпину более благоприятные для Пекина торговые условия в обмен на помощь в противостоянии угрозе со стороны Северной Кореи, создав перспективу нового соглашения, более мягкого по сравнению с тем, которого Трамп хотел в решении проблемы дефицита торгового баланса между США и Китаем", - пишет The Wall Street Journal. Трамп заявил в обширном интервью WSJ, что он сказал Си Цзиньпину, когда они впервые встретились на прошлой неделе, что его администрация не может мириться с продолжением существования значительного торгового дефицита с Китаем. "Но вы хотите заключить большую сделку? Решите проблему в Северной Корее, - сказал Трамп китайскому лидеру. - Это стоит торгового дефицита. И это стоит того, чтобы я заключил не столь хорошую торговую сделку, какую мог бы заключить при обычных обстоятельствах". Трамп также сказал, что его администрация не будет критиковать Китай как валютного манипулятора в отчете, который должен быть представлен на этой неделе, несмотря на обещание, которое он дал в ходе предвыборной кампании. По его словам, Китай прекратил валютные манипуляции, и важнее сосредоточиться на сотрудничестве с Пекином в отношении Северной Кореи. "В условиях растущей обеспокоенности США в связи с ядерными испытаниями Северной Кореи Трамп в прошлые выходные отправил авианосную группу к Корейскому полуострову", - отмечает издание. Президент США заявил, что целью отправки кораблей является удержать Северную Корею от дальнейших действий. Трамп, критиковавший Китай за то, что он не использовал свое влияние на Пхеньян более активно, сообщил, что во время часовых телефонных переговоров с Си Цзиньпином во вторник он сказал ему, что должен сообщить северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, что у США есть не только авианосцы, но и атомные подводные лодки, передает газета. "Нельзя позволить такой стране иметь ядерный потенциал, ядерное оружие, - заявил Трамп. - Это массовое уничтожение. У него еще нет систем доставки ядерного оружия, но они будут". По словам Трампа, Си Цзиньпином они также обсудили прекращение поставок северокорейского угля Китаю. Ранее в тот же день Китай несколько иначе охарактеризовал эти переговоры и не назвал торговлю и Северную Корею взаимосвязанными проблемами. Согласно заявлению министерства иностранных дел, Си Цзиньпин отметил, что у обеих сторон есть многочисленные механизмы для диалога на высшем уровне, и упомянул соглашение двух сторон относительно "100-дневного плана действий" по торговле, которое игнорировалось в предыдущих официальных китайских отчетах, говорится в статье. Трамп назвал свои отношения с российским президентом Владимиром Путиным несуществующими, но сказал, что он установил теплые отношения с Си Цзиньпином после их первой встречи на прошлой неделе в его особняке на юге Флориды. Источник: The Wall Street Journal